Feuer am Adalbertsteinweg : Polizei bittet nach Bränden um Zeugenhinweise

Brennende Papiertonnen : Großer Feuerwehreinsatz nach Kellerbrand im Adalbertsteinweg In der Nacht zum Samstag hat es in einem Wohn- und Geschäftshaus am Adalbertsteinweg einen Brand gegeben. Alle Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.