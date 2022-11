Ausbau in Aachen-Burtscheid : Politik und Anwohner uneins über Standort der neuen Kurklinik

Eine Bürgerinitiative will den Bau einer Kurklinik im Klostergarten an der Michaelsbergstraße verhindern. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Eine neue Kurklinik im Klostergarten an der Michaelsbergstraße? Diese Pläne kommen bei einigen Aachenerinnen und Aachenern überhaupt nicht gut an. Die Politik sieht das augenscheinlich anders.

Der Klostergarten an der Michaelsbergstraße bleibt die erste Wahl für eine neue Kur- und Rehaklinik in Aachen-Burtscheid. Über alle Fraktionsgrenzen hinweg entschieden die Aachener Planungspolitiker am Donnerstag, die Planungen für einen Klinikneubau an diesem Standort fortzusetzen.