Brandbrief nach Düsseldorf : Politik fordert Entlastung für die Kindertagesstätten

In den Kitas fehlt das Personal. Die Aachener Politik bittet dringend um Hilfe aus Düsseldorf. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Aachen In den Aachener Einrichtungen herrscht ein dramatischer Fachkräftemangel. Fraktionen schlagen mit gemeinsam verfassten Brief in Düsseldorf Alarm.