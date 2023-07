Bauen und Wohnen in Aachen : „Poha House“ erfindet am Theaterplatz neue Work-Life-Balance

Theaterplatz Aachen: „Poha House“ ist im Aachener Zentrum angekommen – dahinter verbirgt sich ein neues Wohnkonzept. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die mondäne Immobilie am Theaterplatz haben die Macher von „Poha House“ völlig umgekrempelt. Es gibt smarte Appartements, coole Büros, Filzkissen aus Deichschafwolle und Stühle aus Klotüren. Ein neues Konzept für Aachen.

Die Sitzfläche des Designersessels war früher mal eine Klotüre. Schick. Die Filzauflage daneben stammt von deutschen Deichschafen, die Küchenplatte wurde aus recycelten Joghurtbechern gepresst. Alles nachhaltig und stylish.

Aus solchen Zutaten mixen die Macher des neuen „Poha House“ am Theaterplatz in Aachen auf fast 2000 Quadratmetern über sechs Etagen ihre ganz neue Work-Life-Balance. Zwei Jahre lang wurde mit Millionenaufwand erst entkernt, dann wieder aufgebaut; bis unter das neue Dachgeschoss. Nun sind die Gerüste weg, die Bühne ist frei für 46 Appartements und Dutzenden Office-Arbeitsplätze: Ende Juli dürfen die ersten Mieterinnen und Mieter einziehen. „Poha“ steht übrigens für „Pursuit of Happiness“, auf deutsch: „das Streben nach Glück“.

In dem mondänen Eckbau – eine Flanke führt Richtung Elisenbrunnen – fließen Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Community-Angebote ineinander. „Wer hier bei uns in einem Appartement wohnt – ob in einer kleinen Suite, einem Zimmer oder einer Wohngemeinschaft – bekommt viel mehr als top eingerichteten Wohnraum“, sagt Poha-Gründer und CEO Yianni Tsitouras. „Er bekommt mit Blick auf Theater und Dom im selben Haus modernste Bürowelten und reihenweise gemeinsame Erlebnisse mit anderen Bewohnerinnen und Bewohnern. Yoga, Fitness, Party, Events. Bis hin zum großen Küchen- und Lounge-Bereich unter dem Dach. Jeder kann überall dabei sein – oder sich in seinen Privatbereich zurückziehen“, sagt er.

Endausbau: Die Appartements im „POHA House“ werden komplett bis ins Detail eingerichtet. Foto: MHA/Harald Krömer

Die Mieten für solche Allround-Pakete – inklusive Kücheneinrichtung etc. – auf den Quadratmeter-Preis des eigenen Appartements herunterzurechnen, sei deshalb Quatsch. „Den Mehrwert unseres Konzepts kann man eigentlich gar nicht beziffern. Es geht um ein völlig neues Wohn-, Arbeits- und Freizeitgefühl“, erklärt er. Man sei sofort „ready to play“; alles ist vorbereitet; mit einem Koffer einziehen, loslegen.

Ohnehin: „Natürlich wäre es preiswerter gewesen, das Gebäude abzureißen und dann neu zu bauen. Aber das ist nicht unser Ziel, nicht unsere Philosophie. Uns geht es um zukunftsgerechte Lebenskonzepte, dazu zählt zwingend, konsequent klimagerecht zu bauen“, betont Tsitouras. Es reiche eben nicht, mal eben eine Wand im hippen Farbton „Salz-Düne“ anzustreichen. Macht man aber auch. Bloß: „Wenn man das Nachhaltigkeitskonzept nicht komplett durchzieht, ist das Etikettenschwindel. Das machen wir nicht. Umbau ist immer klimagerechter als Abriss und Neubau. Ganz abgesehen davon, dass dieses historische Haus am Theaterplatz unter Denkmalschutz einen ganz wundervollen Charme hat; Abriss war hier nie eine Option; es ist ein wichtiger Teil Aachens“, erklärt der Poha-Chef.

Beste Aussichten: Poha-Gründer und CEO Yianni Tsitouras auf einer der Terrassen am Theaterplatz mit Domblick. Foto: MHA/Harald Krömer

Das „Poha House“ am Theaterplatz mit seinem jetzt jungen schnörkellosen, aber durchaus exquisiten Interieur-Stil ist – das muss man klarstellen – nicht als Studierenden-Appartement-Haus konzeptioniert. Man spricht eher die neue Generation von Künstlern, Freiberuflern, Akademikern, jungen Unternehmerinnen und Unternehmern – gerne auch Start-ups – an. Willkommen sind Singles und Paare. „Gerade wer neu in Aachen ist, findet hier privat wie beruflich sofort Anschluss. Es geht um Flexibilität. Vielleicht brauche ich erst nur einen Computerarbeitsplatz im Office, später vier. Vielleicht möchte ich erst allein wohnen, später mit Partnerin oder Partner. Das ist alles innerhalb des Poha-Konzepts hier vor Ort möglich; Tür an Tür, Etage für Etage“, sagt Tsitouras.

Das erste „Poha House“ des jungen Start-ups ging 2022 in Münster mit 313 Appartements an den Start und ist komplett vermietet. In Aachen wird noch in diesem Jahr in der Nähe des „Poha Houses“ am Theaterplatz 1 bald das zweite am Dahmengraben geben. Die Bauarbeiten sind auf der Zielgeraden.

Das „POHA House“ steht direkt am Theater; schräg gegenüber hat die Unternehmensfamilie bereits MotelOne, Einen Bürokomplex und ein weiteres Appartementhaus am Kapuzinergraben verwirklicht. Foto: MHA/Harald Krömer

Zur Poha-Familie zählt ebenso die „Waldmarke“ im Preuswald, ein 14-stöckiges Wohnhaus den 70er Jaren. Hier wurden gerade 84 Wohnungen auf rund 5600 Quadratmetern Wohnfläche saniert. Die meisten Appartements sind 70 bis 95 Quadratmeter groß und vor allem für Familien gedacht. Daneben entsteht auf der Fläche eines stillgelegten Schwimmbads ein Gemeinschaftsbereich, der Anfang 2024 mit Co-Working-Bereichen, Lounge, einem Bar- und Essbereich sowie Workshopflächen öffnen wird.

In den Kursen kann man dann vielleicht auch lernen, wie man aus aussortierten Klotüren Designer-Bänke formt.