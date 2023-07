Vier Geschichten von Jugend, Krise und Zukunft : Podcast „Mutausbruch“: Jay kämpft gegen ihre Sucht

Audio Aachen Essstörungen sind ein Tabu-Thema, dabei sind die Fallzahlen während der Corona-Pandemie dramatisch angestiegen. Eine Teenagerin aus Aachen bricht ihr Schweigen in Folge 4 unseres Podcasts.

Von Jasper Riemann und Peter Engels

Wann Jay bemerkt hat, was mit ihr los ist, weiß sie gar nicht mehr so genau. Ihre Erinnerung an diese Zeit ist verschwommen. Was sie noch weiß: Einmal schaut sie Fotos vom letzten Jahr auf ihrem Smartphone an. Und plötzlich diese Gedanken: „Warum bin ich so weiß? Warum bin ich so dick und warum hab ich immer gegessen?“

Folge 4: Jay

Die Corona-Pandemie war für alle hart, aber für Jugendliche besonders: Sie waren in einer Lebensphase zu Hause eingesperrt, in der viele raus und sich ausprobieren wollen, sich unabhängig machen von den Eltern. Einige kamen gut mit dem Lockdown klar. Andere waren im Dauerstress – und fingen an, diesen mit ihrem Essverhalten zu regulieren. Vor allem Mädchen.

Zwischen 2019 und 2021 haben erstmals ärztlich behandelte Essstörungen bei 15- bis 17-jährigen Mädchen um 54 Prozent zugenommen. Das geht aus dem DAK-Jugendreport 2022 hervor. Das ist nur eine der Pandemiefolgen: Anfang des Jahres hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt, drei Viertel der Kinder und Jugendlichen seien noch psychisch belastet. Die Pandemie hat in einer gesamten Generation Spuren hinterlassen, deren Verarbeitung gerade erst angefangen hat.

In dieser vierten und finalen Folge des Podcasts „Mutausbruch“ erzählt Jay aus Aachen, wie sie die Isolation erlebt hat und warum sie erst so spät realisierte, dass sie ein Problem mit dem Essen hat. Journalist und Host Jasper Riemann fragt Jay, was sie dann getan hat – und erfährt, dass es in ihrer Geschichte um viel mehr geht als nur um psychische Belastungen: Jay ist empathisch, emotional, intelligent; sie diskutiert mit Freunden, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt – und verrät im Podcast, warum sie Kreisverkehre so liebt und was das mit ihren Zukunftsplänen zu tun hat.

Jays Geschichte ist die einer Jugend, die rebelliert, auf erste Konzerte fährt, auch politisch ist – und genug erlebt hat, dass sie nicht mehr so leicht geschockt ist von den kleinen und großen Katastrophen dieser Welt.

Vier Geschichten von Jugend, Krise und Zukunft

Im Podcast „Mutausbruch. Vier Geschichten von Jugend, Krise und Zukunft“ geht der Journalist Jasper Riemann der Frage nach, wie es ist, in einer Welt aufzuwachsen, in der die Krisen mit Corona, Krieg, Energiekrise und Klimawandel scheinbar kein Ende nehmen.

Nachdem er mit den Protagonisten Leonardo, Anastasia, Titus und Jay sowie mit vielen Expertinnen, Sozialarbeitern und Lehrerinnen gesprochen hat, wagt er sich am Ende dieser letzten Folge an ein Fazit.