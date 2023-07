„Auslese“, Folge 4 : Podcast „Auslese“-Spezial mit der Autorin Sylvie Schenk

Audio Aachen/Stolberg Über ihr Leben und ihr neuestes Buch „Maman“ spricht die deutsch-französische Autorin Sylvie Schenk in unserem Literatur-Podcast „Auslese“, diesmal als Sommer-Spezial im Interview.

In „Maman“, ihrem neuesten Buch, schaut sie noch weiter zurück – in die ungeklärte Biografie ihrer Mutter: „Unsere Mutter sprach nur mit der Wäsche und mit Babys“, lautet der erste Satz in dieser autobiografischen Geschichte. Renée, wie das Mädchen heißt, wird 1916 in den Wirren des Ersten Weltkriegs in Lyon geboren, in einer Zeit, in der sich Frauen prostituierten, um ihre Kinder ohne Väter großzuziehen. Cécile, die Mutter von Renée, eine Seidenarbeiterin, stirbt sofort nach der Geburt. Auch von ihr weiß man nicht viel mehr, als dass sie als Seidenarbeiterin in ärmlichen Verhältnissen lebte und drei Kinder geboren hat, von denen die beiden ersten nicht lange lebten.