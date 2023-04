Die „Neuen“ in der Politik : Plötzlich war Alexandra Radermacher mittendrin im Wahlkampf

Alexandra Radermacher arbeitet seit Beginn dieser Ratsperiode der Fraktion „Die Zukunft“ zu. Foto: Andreas Herrmann

Serie Aachen Wie geht es eigentlich den Neuen in der Aachener Politik zur Halbzeit der Ratsperiode? Im Rahmen unserer Serie sprachen wir mit Alexandra Radermacher von der UWG.

Politik war für Alexandra Radermacher lange Zeit etwas Abstraktes. Irgendwas mit Parteien und ziemlich fern von ihrem Alltag. Im Grunde hat sie erst während ihres Psychologiestudiums gemerkt, dass die allermeisten Themen, mit denen sie sich befasst, „politisch“ sind und von Menschen beeinflusst und mitentschieden werden. Seit der letzten Kommunalwahl mischt die 40-Jährige mit weiter wachsender Begeisterung in der Aachener Politik mit.

„Ich war eigentlich schon immer an meiner Stadt interessiert“, sagt die gebürtige Aachenerin. „Ich wollte immer wissen, was wo passiert.“ Mehrere Wohnortwechsel, unter anderem nach Gent und Maastricht, haben sie dann mehr und mehr zu der Frage geführt, warum dort einiges anders und manches auch besser läuft. Zum Beispiel beim Radfahren.

Da haben vor allem die niederländischen Nachbarn den Aachenern einiges voraus, findet Radermacher. Dass das auch jenseits der Grenzen nicht vom Himmel gefallen ist und um Verkehrsführungen immer wieder aufs Neue gerungen werden muss, ist ihr erst dort klar geworden. „Da regen sich die Autofahrer genauso auf wie hier, wenn sie was abgeben sollen.“ Ohne Streit läuft in der Politik nicht viel.

2019 habe sie sich immer stärker mit der Frage beschäftigt, was man in Aachen verbessern sollte. Guter Radverkehr, mehr Grün in der Stadt, preiswerter Wohnraum – das waren ihre Themen. „Ich habe dann nach passenden Initiativen gesucht“, sagt sie. Gelandet ist sie bei der unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG), die derzeit durch Christoph Allemand im Rat vertreten wird. „Durch ihn habe ich einen schnellen und guten Zugang in die Politik gekriegt“, sagt sie, „ich hätte vielleicht sonst gar nicht den Mut gehabt, mich zu engagieren.“

Und plötzlich war sie schon mittendrin im Wahlkampf. „Ich konnte meine Ideen einbringen, mit den Leuten reden, in der Stadt sichtbar werden. Ich war total aktiv.“ Für die UWG trat sie auf Platz zwei zur Kommunalwahl 2020 an. Für einen Sitz im Rat hat es trotzdem nicht gereicht.

Dafür formierte sich die UWG wenig später mit den Piraten und der Volt-Partei zur Fraktion „Die Zukunft“. Die Folge: Alexandra Radermacher erhielt eine Neun-Stunden-Stelle als Referentin im Fraktionsbüro. Hinzu kommt die ehrenamtliche Arbeit als sachkundige Bürgerin im Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss und im Bürgerforum. Aktiv ist sie zudem im Arbeitskreis Prostitution und im Karlspreisdirektorium. Da geht inzwischen viel Zeit für die Politik drauf. Ihren Job in einer Aachener Softwarefirma hat sie aufgegeben.

Seit zweieinhalb Jahren gehört Radermacher nun dem Aachener Politikbetrieb an. Haben sich ihre Vorstellungen zur Halbzeit der Ratsperiode erfüllt? Oder ist sie enttäuscht, weil das Tagesgeschäft so zäh und mühselig ist? „Als ich angefangen habe, habe ich mir keine großen Illusionen gemacht, dass ich viel entscheiden oder durchsetzen kann“, sagt sie. Klar, die Wege in Politik und Verwaltung sind lang. Es dauert, bis sich was ändert. „Manchmal ist das enttäuschend, aber ich hatte nicht viel mehr erwartet.“

Dafür wird ihr zunehmend klar, warum nicht alles nach Wunsch laufen kann: Wenn es beim Wohnungsbau nicht wie erhofft vorangehe, dann liege das eben auch daran, dass kaum noch Flächen zu finden seien.

Wie abwechslungsreich das politische Geschäft auf kommunaler Ebene sein kann, wurde Alexandra Radermacher vor allem nach Ende der Corona-Beschränkungen klar. „Seitdem gibt es viel mehr Veranstaltungen in Präsenz und die Chance, Leute zu treffen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.“ Das mache es für sie nochmals interessanter und spannender. „Es gibt noch so viel, was ich entdecken will und machen will“, sagt sie mit spürbarer Begeisterung.

Für sie ist klar, dass sie politische Entscheidungen nicht mehr nur „den anderen“ überlassen will. Stattdessen will Alexandra Radermacher noch viel mehr Menschen für die Politik begeistern. Ganz besonders auch jene mit wenig Geld, die sich oftmals schlecht vertreten oder übergangen fühlten und deswegen vielleicht auch gar nicht mehr wählen gingen.