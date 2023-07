Kinderschutzbund Aachen : Platz für offene Herzen, Gespräche und wichtige Tipps

Freude bei jedem Treffen: Das Team des Müttercafés mit Leiterin Britta Mohr (links) pflegt ein überaus vertrauensvolles Verhältnis zu den Müttern mit ihren Sprösslingen. Foto: Kinderschutzbund Aachen

Aachen Das Müttercafé des Aachener Kinderschutzbundes geht ins 21. Jahr. Die Nachfrage ist unverändert hoch.

Wie ein charmanter Empfangschef sitzt der kleine Zeen in seinem Kinderstühlchen und begrüßt jeden mit einem freudigen „Hallo!“. Er strahlt, wenn die Mütter mit ihren Kindern die hellen Räume an der Düppelstraße in Aachen betreten – und die Freude beruht offensichtlich auf Gegenseitigkeit. An diesem Morgen sitzen Britta Mohr und ihr Team vom Müttercafé des Aachener Kinderschutzbundes an einem großen Tisch und empfangen Frauen und Kinder aus verschiedenen Nationen. Ein buntes Bild, es wird gelacht und vor allem geredet. „Wir sind die niedrigschwellige Präventionsstelle der Stadt“, betont Bereichsleiterin Britta Mohr, die tatsächlich seit der Gründung der Einrichtung vor gut 20 Jahren an Bord ist.

Sie hat die Entwicklung und die Veränderungen hautnah miterlebt, vor allem aber auch, dass sich der Grundgedanke des Müttercafés wie eine Konstante durch die mehr als zwei Jahrzehnte zieht. Der Name ist bewusst niedrigschwellig gewählt, weil er sich an die ganz „normalen“ Mütter wendet. Der Untertitel „psychosoziale Anlaufstelle“ richtet sich an die zweite Zielgruppe, an die Fachleute in der Aachener Soziallandschaft, die auch einen wichtigen Teil des Netzwerkes bilden, dessen Teil das Müttercafé ist.

Entscheidend sind aber die offenen Türen und Ohren an der Düppelstraße. Alleine in der ersten Jahreshälfte 2023 haben sich 50 neue Mütter dort angemeldet, acht bis zehn kommen jeden Tag mit ihren Kindern. Es seien auch schon mal 20 gewesen, aber dann habe man einfach einen Cut machen müssen, weil die personellen Kapazitäten einfach irgendwann erschöpft seien, bedauert die Diplom-Sonderpädagogin. Gerade die Niedrigschwelligkeit muss stets gewährleistet sein. Im Moment ist die Personallage allerdings angespannt, denn erstmals in der Geschichte der Einrichtung gibt es keine Praktikantinnen. Die leisten nämlich ganz wichtige Arbeit.

Die Frauen kommen, um sich auszutauschen, Probleme zu besprechen. Egal ob es um Erziehung, Gesundheit und Entwicklung, Behördenfragen, Kita-Plätze, Sprache oder Ernährung geht. Essenzielle Aspekte im Alltag, die aber für Menschen mit einer anderen kulturellen Herkunft schnell zu unüberwindlichen Hürden werden können. Und dann sind die Frauen aus der anerkannten Präventionsstelle mit Beratung und konkreter Hilfe da und bieten einen geschützten Raum, um alle Probleme zu besprechen und nach Lösungen zu suchen. Und was ganz wichtig ist: „Es bleibt alles hier!“, betont Brita Mohr mit einem bewussten Ausrufezeichen. Die Besucherinnen können in der Düppelstraße Sprache und Umgehensweisen mit alltäglichen Situationen üben.

Es sind aber nicht nur die Alltagshürden, bei deren Überwindung die Expertinnen helfen, mitunter geht es auch um richtig schwere Fälle wie Gewalt in der Ehe oder sexuellen Missbrauch. Dann ist bei Britta Mohr und ihren Kolleginnen Susanne Hochradl, Rebecca Braun und Mariya Hristova die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in der Beratungsstelle & Kinderschutz-Zentrum und den Frühen Hilfen des Kinderschutzbundes oder die Netzwerkarbeit mit Partnereinrichtungen wie Jugendamt oder Frauenhaus gefragt. Alles natürlich stets mit gebotener Diskretion.

Das Müttercafé Aachen-Ost wurde Ende 2002/Anfang 2003 gegründet als ein offener Treff für Mütter mit ihren Kindern aus dem von Migranten geprägten Ostviertel. Es handelte sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Jugendamt, Kinderschutzbund und Pfarre St. Fronleichnam/St. Josef. Jetzt, nach über 20 Jahren, ist es in Aachen tief verwurzelt. Die Besucherinnen der ersten Stunde melden sich immer wieder. „Viele kommen stolz und zeigen uns die Zeugnisse der Kinder“, freut sich Britta Mohr. Und tatsächlich ist jüngst auch eine Mutter mit ihrer Tochter und der kleinen Enkelin an der Düppelstraße 25 erschienen. Sie alle sind willkommen und werden freudig begrüßt. Vom professionellen Team genauso wie von dem kleinen inoffiziellen Empfangschef in seinem Kinderstuhl. Und wenn sie Glück haben, von ihm auch mit einem Fliegerküsschen verabschiedet.

Das Müttercafé Aachen-Ost findet sich an der Düppelstraße 25, das in Aachen-Nord an der Passstraße 25. Kontakt: 0241/ 99799744, per Mail MC@kinderschutzbund-aachen.de.

(red)