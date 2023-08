Terrassenwettbewerb : Platz eins geht an den Domkeller

Die Terrasse des Domkeller Aachen ist immer ein „Place to be“: Maria Schrack zeigt den Gewinner-Aufkleber des Terrassen-Wettbewerbs. Foto: Belinda Petri

Aachen Der große Terrassenwettbewerb ist entschieden. Unsere Leserinnen und Leser hatten die Möglichkeit, grenzüberschreitend aus über 100 Gastro-Terrassen in der Region ihre Favoriten auszuwählen. Das Ergebnis: Die schönste Terrasse hat … der Domkeller in der Aachener Altstadt.

Von Kira Wirtz

Der Domkeller in Aachen ist eine echte Institution, die seit ewig und drei Tagen die Menschen verschiedener Couleur zusammenbringt. Die urige Kneipe zeichnet sich durch eine entspannte und schnickschnackfreie Atmosphäre aus. Aber vor allem der Außenbereich hat es den Aachenern und Aachenerinnen angetan: Zeigt sich auch nur ein Fünkchen Sonne, sind die Plätze – Tageszeit irrelevant – ratzfatz belegt. Hier geht es nicht um Trends in Sachen Loungemöbel und Unterhaltungsprogramm mit Musikuntermalung. Nein, das ist Aachens Hotspot in Sachen gemütliches Biertrinken und geselliges Beisammensein mitten in der Altstadt vor einem der ältesten Gebäude.

Kopfsteinpflaster, wackelige Stühle, schiefe Tischplatten und ein phänomenaler Blick in Aachens schönste Gassen. Dazwischen gut gelaunte Kellner und Kellnerinnen, die komplizierte Bestellungen aufnehmen, sich merken, zeitig ausliefern und dabei die leichte Hanglage und die kreuz und quer stehenden Stühle kaum zu bemerken scheinen. Da kommt ziemlich schnell ein Entspannungsgefühl auf. So war es die letzten gefühlt 50 Sommer in Aachen, so wird es bleiben. Die geübten Gäste warten hier gerne schon einmal im Stehen, stellen ihr Getränk auf einer Fensterbank ab und genießen ihr erstes Feierabendbier einfach ohne Sitzplatz, aber dafür in entspannter Atmosphäre.

Biegen Touristen Richtung Hof ab und ihnen offenbart sich der Blick auf die Terrassen, ertönt oftmals ein „Oh, ist das schön hier!“ und die Kamera wird gezückt, um sich mit einem Instagram-Selfie an einem der beliebtesten Hotspots von Aachen zu verewigen. Im besten Fall wird ein freier Platz ergattert und direkt mit den „Locals“ auf das Leben angestoßen.

Der Domkeller hat nicht als einziger Gastronomiebetrieb Stühle auf dem Hof stehen. Rund um das alte Aquädukt reihen sich die Stühle und Tische sämtlicher umliegender Restaurants. Die Leserinnen und Leser haben mit ihren Stimmen entschieden, dass der Domkeller als älteste und beständigste Instanz an dieser Stelle zur schönsten Terrasse gekürt wird. Trotz des regen Betriebs herrscht auf der Domkeller-Terrasse eine gelassene und coole Stimmung. Die Bedienung ist routiniert und zügig, die Tabletts voller Biergläser werden gekonnt balanciert. Das freundliche Personal trägt maßgeblich dazu bei, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen. „Dass wir zur beliebtesten Terrasse gewählt wurden, haben wir vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die wirklich immer ihr Bestes geben“, loben Sandra Salagoudi und Milos Sous ihr Team.

Erfolgsrezept

Aus der Zeit gefallen und doch zeitlos: das Interieur im Domkeller Aachen. Foto: Belinda Petri

Die Geschichte des Domkellers in seiner jetzigen Form reicht bereits über fünf Jahrzehnte zurück. Die Kneipe hat sich über die Zeit immer wieder gewandelt, dabei aber stets ihren Charakter als traditionsreicher Ort bewahrt. Die Nachfolger des früheren Chefs Michael Salagoudis, Tochter Sandra Salagoudi und ihr Mann Milos Sous, halten die Tradition am Leben und pflegen die Gemütlichkeit, die den Domkeller so besonders macht. Aber auch neue Ideen, wie die „Hofkonzerte“ oder die „Fete de la Musique“ locken in und vor das alte Gewölbe.

Ein weiterer kultureller Farbtupfer sind die Montagskonzerte mit regionalen bis internationalen Bands, die seit über 20 Jahren regelmäßig von Ende September bis Anfang Mai Musikfans in die erste Etage locken.

Milos Sous vom Domkeller Aachen erklärt die Kooperation mit den umliegenden Gastronomen am Hof bei einem Spaziergang derACademie für kollaborative Stadtentwicklung: Es ist völlig selbstverständlich, die Pizza von Luigi auf der Terrasse des Domkellers zu essen. Foto: Belinda Petri

„Mit einer solchen Institution muss man natürlich sorgsam umgehen“, sagt Milos Sous, der früher als Produkt-Designer in Berlin und Aachen arbeitete. Denn nicht nur beim Denkmalschutz gibt das Bauwerk aus dem Jahr 1658 die Regeln vor, auch die Gäste lieben den Domkeller so wie er ist, mit all seinen Ecken und Kanten. Kaum vorstellbar eine alte Theke auszutauschen oder die diversen Kunstwerke am Treppenaufgang zu entfernen.

Der Domkeller ist eine echte Institution in Aachen, fast jeder weiß eine persönliche Geschichte zu erzählen, war in jungen Jahren auf wilden Feten dabei oder kommt auch heute noch samstags nach dem Marktbesuch auf einen Milchkaffee vorbei.

„Heute bedienen wir ja mittlerweile die Enkelkinder der Paare, die sich ohne Domkeller vielleicht gar nicht kennengelernt hätten. Unsere Gäste wissen: Egal wer du bist, wo du herkommst – im Domkeller treffen alle aufeinander, ohne dass man es verabreden oder irgendwie planen muss, hier kommt jeder in Kontakt, nicht nur bedingt durch die Enge in dem verwinkelten Altbau.“ Erst seit kurzem hängt ein queer-friendly Hinweis neben dem Eingang – aber allen ist klar, hier an diesem Ort wird Diversität und Toleranz natürlich schon seit Urzeiten gelebt.

Die Terrasse des Domkellers erfreut sich immer großer Beliebtheit, sie ist der Treffpunkt schlechthin in Aachen. Foto: Belinda Petri

Dass man sich auf so engem Raum wie am Hof mit den Nachbarn verstehen muss, ist enorm wichtig, man kennt sich und arbeitet zusammen, zum Beispiel bei den Hofkonzerten oder einfach, indem das Essen von Luigis Pizzeria um die Ecke oder aus dem Living Room nebenan auf der Terrasse gegessen werden kann.