Unterstützung von Keupen : Plan für A544-Ersatzbrücke ist doch noch nicht vom Tisch

Die Aachener Oberbürgermeisterin unterstützt Forderungen, die Argumente für die Ablehnung einer Ersatzbrücke während der A544-Sperrung noch einmal zu prüfen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Die Initiatoren des Alternativvorschlags für eine A544-Ersatzbrücke geben sich nicht geschlagen. Für ihren neuen Vorstoß haben sie die Aachener Oberbürgermeisterin an ihrer Seite. Was sie nun fordern.

Die Idee einer alternativen Ersatzbrücke während der geplanten A544-Sperrung ist doch noch nicht vom Tisch – trotz der Ablehnung aus dem Bundesverkehrsministerium. Und beim nächsten Vorstoß Richtung Bundesverkehrsministerium ist die Aachener Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen mit an Bord. Dieser Unterstützung versicherten sich Teilnehmer einer kleinen Runde aus regionaler Wirtschaft, Wissenschaft und Politik am Donnerstagmorgen bei einem Treffen mit der Oberbürgermeisterin.

Zu der Runde gehörten die Initiatoren der alternativen Ersatzbrücke wie Spedition Hammer, Rheinnadel und Experten der RWTH Aachen erweitert um den Süßwarenhersteller Zentis, der sich inzwischen der Gruppe angeschlossen hat. Daneben waren Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft und der Vereinigten Unternehmerverbände sowie der Würselener Bürgermeister Roger Nießen dabei.

„Wir wollen gemeinsam mit der Politik aus der Region mit einer Stimme sprechen und so den Druck in Berlin erhöhen“, sagte Hammer-Prokurist Holger Ortwig. Nach dem einstündigen Austausch zeigten sich die Initiatoren zufrieden über den Verlauf. „Wir freuen uns über die zugesagte Unterstützung“, sagte Ortwig. Ziel ist demnach, im besten Fall noch vor Ostern ein gemeinsames Papier nach Berlin zu schicken, für das auch bei weiteren Stadtoberhäuptern aus der Städteregion und dem Städteregionsrat Tim Grüttemeier um Unterstützung geworben werden soll.

Gefordert werden soll in dem Brief ein Einblick in die bisherigen Genehmigungsunterlagen und eine zeitnahe Prüfung, ob die von der Initiative vorgeschlagene kleinere Ersatzbrücke unterhalb der A544 tatsächlich nicht von den bisherigen Genehmigungen gedeckt ist. Das Verkehrsministerium hatte den ersten Vorschlag der Aachener Initiative in der vorigen Woche abgelehnt, weil sie bislang davon ausgehen, dass eine andere Version einer Ersatzbrücke eine neue Genehmigung erfordere. Der Brückenneubau und die eigentlich geplante Ersatzbrücke auf Höhe der A544 sind Teil eines gemeinsamen Genehmigungsverfahrens gewesen. Es drohe die Gefahr, teilte Berlin mit, dass im Zweifel auch der eigentliche Brückenneubau gestoppt werden könne.

Genau diese Gefahr, dass sich wegen des Ersatzbrückenversuchs am Ende auch der eigentliche Neubau verzögert, sieht auch die Verwaltung in Aachen. Ausführlich wird das auf einer eigens von der Stadt eingerichteten Internetseite unter aachen.de/a544 dargestellt. Unter dem Punkt „Warum keine Behelfsbrücke?“ ist die Sorge darüber nachzulesen, dass durch Einsprüche „die Vollsperrung letztlich länger andauern könnte als mit der derzeit geplanten Vorgehensweise“. Deswegen will die Stadt nach Angaben von Sprecherin Jutta Bacher nicht einfach generell die Forderung nach der Realisierung der alternativen Ersatzbrücke unterstützen.

Bürgerinformation Autobahn GmbH lädt zu Online-Veranstaltung ein Die Autobahn GmbH Rheinland lädt am 14. April von 16 bis 18 Uhr zu einem Online-Infotermin zur A544-Sperrung ein. Die einzelnen Bauschritte sollen erläutert und geplante Umleitungen dargestellt werden. Fragen können ausschließlich über eine Chat-Funktion gestellt werden. Interessierte werden gebeten, sich mit Namen und Emailadresse unter kommunikation.euskirchen@autobahn.de anzumelden. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten die Interessierten eine E-Mail mit den Einwahldaten zur Online-Veranstaltung.

„Wir wissen doch gar nicht, ob es die beste Lösung im Sinne des gesamten Prozesses ist“, sagte sie. Ob auf der bestehenden Genehmigungsgrundlage die neue Behelfsbrücke betrieben werden könne, sei unklar. „Das können wir nicht beurteilen. Dafür bedarf es einer seriösen Prüfung.“ Und diese Aufgabe, die Möglichkeiten der bisherigen Genehmigung in Bezug auf den Vorschlag der RWTH-Experten im Detail auszuloten, müsse „möglichst kurzfristig“ das Bundesverkehrsministerium übernehmen.

Denn bei der Genehmigung seien nicht allein die Aachener Umweltbehörden gefragt gewesen. Sie hätten nur einen Teil beigetragen. Auch um zu sehen, wie groß die Rolle der Aachener Verwaltung tatsächlich war und inwieweit sie etwas zur Lösung beitragen könne, müsse man die Gesamtgenehmigung einsehen, sagte Bacher. Klar sei: „Wir lassen nichts unversucht, wenn eine Realisierung des Alternativvorschlags im Sinne des gesamten Ziels möglich ist.“