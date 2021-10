Nahe Westbahnhof in Aachen : Pizzakarton löst Brand in Studierendenwohnheim aus

Der Brand eines Pizzakartons in einem Studierendenwohnheim am späten Samstagabend löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Foto: dpa/Carsten Rehder

Aachen In einem Studierendenwohnheim in Aachen hat es am Samstagabend gebrannt. Zwei Etagen mussten wegen des Rauchs evakuiert werden. Die Brandursache fand sich in der Küche eines Bewohners.