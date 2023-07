Qualifizierungsprojekt in Aachen : Picco Bella rutscht in Insolvenz, weil das Land auf dem Geld sitzt

Trotz Insolvenz optimistisch: Picco-Bella-Geschäftsleiterin Kay Hohmann. Die Aachener Qualifizierungsinitiative ist unverschuldet in Schieflage geraten. Foto: MHA/Stephan Mohne

Aachen Tausende Arbeitslose – vor allem Frauen – haben bei Picco Bella eine neue Perspektive erhalten. Jetzt muss das Aachener Qualifizierungsprojekt selber ein Insolvenzverfahren über sich ergehen lassen. Weil das Land auf Geld sitzt, das Picco Bella zusteht.

Ganz klein ging es damals los. Als in Aachen vor 33 Jahren das Projekt Picco Bella aus der Taufe gehoben wurde, startete man mit gerade einmal sechs Beschäftigten. Das Ziel lautete damals wie heute: insbesondere arbeitslosen Frauen einen Weg in den Arbeitsmarkt und damit eine neue Lebensperspektive zu bieten. Aus den sechs Beschäftigten von einst wurden im Laufe der Jahre regelmäßig um die 100, aktuell sind es über 80. Picco Bella gehört damit zu den wichtigsten Qualifizierungsträgern in Aachen. Doch jetzt ist Picco Bella ins Insolvenzverfahren gerutscht. Unverschuldet.

Das Gute an der eigentlich schlechten Nachricht erzählt Geschäftsleiterin Kay Hohmann im Gespräch mit unserer Zeitung gleich zu Beginn – weil es die wichtigste Botschaft ist: „Der Betrieb geht uneingeschränkt weiter.“ So etwa in der Wäscherei oder auch in der Gebäudereinigung, mit der damals alles anfing. Außer den „festen“ Betriebssparten gibt es darüber hinaus immer wieder Projekte in den verschiedensten Qualifizierungsbereichen. Zwei dieser Projekte haben Picco Bella nun in die Schieflage geführt. Nicht etwa, weil man sich verkalkuliert oder Misswirtschaft betrieben hätte. Sondern, weil Picco Bella Geld für diese Projekte nicht bekommen hat, das man eigentlich hätte bekommen müssen. Der säumige Zahler ist das Land Nordrhein-Westfalen.

Hintergrund: Picco Bella hatte sich mit zwei Projekten im Rahmen der Förderung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) beworben und dafür auch den Zuschlag erhalten. Eines lief von 2020 und eines von 2022 bis zum 30. Juni dieses Jahres. Der ESF gilt als das wichtigste Investitionsinstrument der EU, wenn es um Aus- und Weiterbildung, Beschäftigung sowie die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung geht. In der ersten Phase von 2014 bis 2020 wurden 680 Millionen Euro an Zuschüssen bewilligt, die dann über Land oder Bund an die Projektträger gehen. Für 2021 bis 2027 stehen weitere knapp 700 Millionen Euro aus EU-Mitteln zur Verfügung, das Land gibt 150 Millionen obendrauf.

Nachdem die Zuschüsse offiziell bewilligt waren, starteten die Aachener Projekte. Entsprechend fielen die Kosten an. Und wenn Kosten angefallen sind, dann steht irgendwann auch die Abrechnung mit dem Auftraggeber an. Im Februar rief Picco Bella dementsprechend für den Zeitraum Januar bis März 2023 eine Teilsumme von rund 70.000 Euro beim Land ab. Doch das Geld kam nicht. Am 23. März beantragte Picco Bella beim Amtsgericht schweren Herzens die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.

Nun klingt eine solche Summe bei einer Firma mit über 80 Beschäftigten nicht unbedingt nach existenziell viel Geld. Aber: Picco Bella ist eine gemeinnützige GmbH (gGmbH). Solche Gesellschaften genießen Freiheiten bei Körperschafts- und Gewerbesteuer, wenn sie anerkannt sind und einen sozialen Zweck erfüllen. Sie dürfen aber keine Gewinne machen. Vielmehr müssen Überschüsse wieder in den sozialen Zweck fließen. Rücklagen gibt es kaum. „Da hat auch die Corona-Pandemie eine Rolle gespielt. Als Büros geschlossen waren, gab es da auch nichts zu reinigen und somit deutlich weniger Kunden“, erzählt Manfred Lindgens, der als ehrenamtlicher Geschäftsführer fungiert.

Also kann auch eine verhältnismäßig kleine Summe zum großen Problem werden. Und das wurde sie. Das Amtsgericht eröffnete zunächst das vorläufige und im Juni dann auch das eigentliche Insolvenzverfahren.

Immer wieder musste Kay Hohmann in diesen Monaten Anfragen von besorgten Kunden beantworten: „Sie wollten natürlich wissen, ob sie weiter mit uns rechnen können.“ Und Hohmann selbst kontaktierte ihrerseits selbstredend das Land. Ob sie denn seither erfahren habe, warum das Geld nicht rechtzeitig überwiesen wurde? „Nein“, sagt Hohmann. Zuständig für die Auszahlung ist die Bezirksregierung Arnsberg im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales.

Insolvenzverwalter in diesem Verfahren ist Rechtsanwalt Claus-Peter Kruth. Er entschied frühzeitig, dass der Betrieb bei Picco Bella aufrecht erhalten bleibt. Mit einem Insolvenzplan soll die Schieflage wieder geradegerückt werden. Nur geringfügig habe man dabei die Zahl der Beschäftigten zurückfahren müssen, sagt er auf Anfrage. Eigentlich, so Kruth, hätten in der Tat die Landesmittel fließen müssen. Über die Ursachen, warum das nicht geschah, gebe es „unterschiedliche Ansichten“. Er sei mit den Behörden in engem Austausch. Ins Detail möchte er dabei nicht gehen. Kruth zeigt sich jedenfalls – wie Hohmann selbst – optimistisch, dass das alles ein gutes Ende nehmen wird. Übrigens: Im Mai wollte Picco Bella eine weitere Tranche, erneut über knapp 70.000 Euro, abrufen. Doch auch dieses Geld kam nicht.

Seit 33 Jahren eine wichtige Institution in Aachen: die Picco Bella gGmbH an der Alexanderstraße. Ausbleibende Landeszuschüsse haben sie in finanzielle Probleme gebracht. Foto: MHA/Stephan Mohne

Das Ministerium erklärt auf Anfrage, die Bezirksregierung habe am 4. Mai von dem Insolvenzverfahren gehört. Angesichts dessen sei eine Auszahlung „nicht mehr ohne weiteres möglich“ gewesen. Was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass der Mittelabruf aus dem Februar im Mai immer noch nicht bearbeitet war.

Im Falle einer Insolvenz, so das Ministerium, sei zu prüfen, „inwieweit eine zweckentsprechende Verwendung der Mittel sowie die ordnungsgemäße Geschäftsführung durch den Zuwendungsempfänger noch gewährleistet werden kann“. Eine entsprechende Vor-Ort-Prüfung des Trägers durch die auszahlende Behörde habe im Juni dieses Jahres stattgefunden. Was aber nicht bedeutete, dass das Geld nun überwiesen worden wäre.

Das, so heißt es beim Land weiter, soll sich nun aber ändern. „Für die bisher nachgewiesenen Ausgaben“ seien dem Insolvenzverwalter 138.000 Euro „im Juli zur Auszahlung angewiesen worden“.