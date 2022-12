Spektakulärer Einsatz : Pferd aus Graben auf Gut Hanbruch in Aachen gerettet

Das Tier wurde nach der Rettung sofort von einem Veterinär untersucht und betreut. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Spektakulärer Einsatz auf Gut Hanbruch in Aachen: Die Feuerwehr musste am Sonntag ausrücken, weil ein Pferd in einen Graben gestürzt war.

Die Nachricht ging am Mittag gegen 12.30 Uhr bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. Ein Pferd war offensichtlich in Not geraten. Als die Rettungskräfte an dem Reiterhof im Südwesten von Aachen eintrafen, sahen sie das ganze Dilemma. Ein Pferd war in einen halb zu gefrorenen, morastigen Graben unmittelbar am Gutshof gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Die Feuerwehr musste einen Kranwagen in der Leitstelle anfordern, um das Tier aus dem Graben zu bergen. Was kein einfaches Unterfangen war. Mehr als zwei Stunden dauerte der Einsatz. Erst dann konnte das Tier vorsichtig aus dem Morast gehoben werden.

Die ganze Aktion stand in enger Absprache zwischen der Feuerwehr und einem hinzugerufenen Veterinär. Oberste Prämisse war, das Tier nicht zu verletzen. Mittels Tragegurten wurde es schließlich ganz vorsichtig angehoben und aus dem Graben gezogen. Der Tierarzt kümmerte sich sofort um das völlig verstörte und entkräftete Tier.

Als das Pferd von der Feuerwehr aus dem Graben gerettet worden war, kümmerte sich ein Veterinär um das Tier. Foto: MHA/Ralf Roeger

Für die Feuerwehr war der Einsatz damit aber nicht beendet. Die Gurte wurden erneut um das Pferd herumgezogen, um es ganz vorsichtig aufzurichten. Es musste sichergestellt sein, dass das Tier dann doch auf eigenen Beinen stehen konnte, berichtete die Einsatzleitung der Feuerwehr am Sonntagnachmittag. Erst gegen 15.30 Uhr konnten dann alle Kräfte abrücken. Insgesamt waren neben dem Veterinär 15 Beamte der Berufsfeuerwehr bei der – so die Leitstelle – „doch sehr umfangreichen“ Tierrettung im Einsatz.

(alp)