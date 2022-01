Feuer schnell unter Kontrolle : Peterstraße nach Dachstuhlbrand gesperrt

Einsturzgefahr: Nach einem Brand an der Peterstraße in Aachen drohte ein Kamin einzustürzen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Aachen Mitten in Aachen – zwischen Bushof und Elisenbrunnen – hat es am Samstagabend gebrannt. Der Dachstuhlbrand in der Peterstraße war zwar schnell unter Kontrolle, hat aber Folgen.