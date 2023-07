Spanische Diva jetzt im Kino : Penélope Cruz spielt gerne Mutterfiguren

Der neue Film mit Hollywood-Star Penélope Cruz als liebende Mutter ist im Aachener Apollo zu sehen. Foto: Alvaro Barrientos/AP/dpa

Interview Berlin Die spanische Schauspielerin über ihren neuen Film „L’Immensità – Meine fantastische Mutter“, der ab 26. Juli im Aachener Apollo läuft, über Mutterliebe, Familie und ihre Liebe zu Popmusik.

Zu Europas größten Schauspielstars gehört Penélope Cruz schon lange. In der spanischen Heimat wurde sie nicht zuletzt durch die regelmäßige Zusammenarbeit mit Pedro Almodóvar weltberühmt, doch auch in Hollywood steht sie immer wieder vor der Kamera. Viermal war sie bereits für den Oscar nominiert (gewonnen hat sie den wichtigsten Filmpreis der Welt für ihre Nebenrolle in „Vicky Cristina Barcelona“). Nach Arbeiten mit u.a. Kenneth Branagh („Mord im Orientexpress“), Olivier Assayas („Wasp Network“) oder dem Iraner Asghar Farhadi („Offenes Geheimnis“) stand sie nun für den Italiener Emanuele Crialese vor der Kamera, dessen autobiografischer Film „L’immensità – Meine fantastische Mutter“ ab Mittwoch, 26. Juli, im Aachener Apollo zu sehen ist. Und im Herbst ist die 49-Jährige dann auch in Michael Manns „Ferrari“ zu sehen. Patrick Heidmann hat Penélope Cruz getroffen.

Frau Cruz, in Ihrem neuen Film „L’immensità – Meine fantastische Mutter“ geht es um ein Kind, das sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren kann, in das es hineingeboren wurde. Doch Ihre Figur der Mutter ist kaum weniger tragisch, oder?

Penélope Cruz: Mich haben die Parallelen zwischen diesen beiden sehr berührt. Clara, die Mutter, fühlt sich in ihrer Ehe und ihrem Alltag letztlich genauso gefangen, eingeengt, missverstanden und einsam wie ihr Kind, das sie zunächst noch als ihre Tochter sieht. In deren Augen erkennt sie die gleichen Gefühle, und auch wenn sie – durch die Familien- genauso wie die gesellschaftliche Situation – darüber jeweils nicht wirklich offen sprechen können, schweißt es die beiden besonders eng zusammen. Auch in ihrer Liebe zum Fernsehen, zu Popmusik und Film, worin beide ihre einzige Flucht aus der Realität finden. Clara weiß nicht unbedingt, wie sie mit dem, was ihr Kind durchmacht, umgehen soll. Aber sie ist die Einzige, die es zumindest versucht und Respekt und Mitgefühl aufbringt.

Denkt man bei einer solchen Rolle darüber nach, wie man in einer solchen Situation reagieren würde?

Cruz: Ich stamme zum Glück aus einer anderen Generation als die Frau, die ich spiele. Ich wurde 1974 geboren, meine Eltern waren jung und unglaublich aufgeschlossen, weswegen es bei uns zu Hause zum Glück nie irgendwelche Tabuthemen oder so etwas gab. Das war in Spanien damals keine Selbstverständlichkeit, aber für mich ein großer Segen. Ohne dass ich an dieser Stelle konkret über meine eigenen Kinder spreche, was ich ja in Interviews nie mache, kann ich doch mit großer Sicherheit sagen, dass ich ihnen immer mit Akzeptanz, Verständnis und sehr viel Liebe begegnen würde. Ganz gleich, mit welchem Anliegen sie zu mir kämen.

Viele identitätspolitische Themen werden dieser Tage sehr heftig und verbittert diskutiert. „L’immensità“ aber verwehrt sich Schwarzweiß-Kategorisierungen, nicht wahr?

Cruz: Das liegt natürlich auch daran, dass unser wundervoller Regisseur Emanuele Crialese hier letztlich seine eigene Geschichte erzählt. Die Nuanciertheit ist ihm zu verdanken, seiner Sicht auf die Welt. Außerdem hält er sein Publikum nicht für dumm. Er bringt all diese Themen auf, kaut sie aber nicht vor. So kann jeder seine eigenen Schlüsse ziehen und Interpretationen finden. Emanuele drückt sich damit nicht vor Konflikten oder zieht sich ins Vage zurück, sondern weiß einfach, dass sich im Leben nicht alle Widersprüche auflösen lassen. Das macht einen Film automatisch so komplex, dass man ihn nicht ohne weiteres in eine Schublade stecken kann.

Eindrucksvolle Mutterrollen spielen Sie ja regelmäßig, nicht zuletzt auch für Ihren engen Freund Pedro Almodóvar. Das kann kein Zufall sein, oder?

Cruz: Es ist nicht so, dass ich gezielt danach suche. Aber gerade im spanischen und italienischen Kino spielen Mutterfiguren immer wieder eine zentrale Rolle; dort setzt man gerne Frauen ein Denkmal, die für ihre Kinder alles tun würden. Ich liebe das sehr, denn für mich gibt es in meinem Leben nichts Wichtigeres als meine Familie, und ich freue mich, wenn sich das auch in meiner Arbeit widerspiegelt.

Karriere und Familie – wie setzen Sie da Prioritäten?

Cruz: Meinen Job als Schauspielerin übe ich wirklich mit größter Leidenschaft aus, aber in allererster Linie bin ich immer Mutter. Deswegen drehe ich auch eigentlich nur einen, höchstens mal zwei Filme im Jahr. Und das bevorzugt in Europa, denn die Kinder sollen bewusst in Spanien aufwachsen und natürlich will ich so häufig wie möglich für sie da sein.

Gelingt es Ihnen dabei immer, eine klare Linie zwischen Beruflichem und Privatem zu ziehen und die Emotionen einer Filmrolle nicht mit nach Hause zu bringen?

Cruz: Meine Kinder kommen an erster Stelle – und die interessiert es nicht, wen oder was ich tagsüber vor der Kamera gespielt habe. Aber schon bevor ich sie hatte, bereitete es mir keine Probleme, meine Rolle abends nach Drehschluss abzustreifen. Wenn ich nicht arbeite, egal ob nach Feierabend, am Wochenende oder zwischen zwei Projekten, will ich ich selbst sein und am echten Leben teilhaben. Sonst würde ich vermutlich irgendwann durchdrehen, gerade wenn ich an emotional aufreibenden Geschichten arbeite.

Als Mutter aus Leidenschaft: Was ist die wichtigste Lektion, die Sie dank Ihrer Kinder gelernt haben?

Cruz: Hm, wahrscheinlich, dass man auch als Eltern etwas von seinen Kindern lernt, nicht nur andersherum. Und zwar egal, wie klein sie sind. Meine beiden haben mir schon so häufig die Augen geöffnet, mit ihrem Verhalten oder etwas, das sie gesagt haben. Kinder und ihre Weisheit zu unterschätzen, wäre ein fataler Fehler.

Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal kurz auf „L’immensità“ und die von Ihnen schon erwähnten italienischen Popsongs und TV-Shows der 70er zu sprechen kommen. Hatten Sie als Spanierin dazu eigentlich einen Bezug?