Auto übersieht Fahrrad : Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall ist am Mittwoch in Aachen eine 58-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden (Symbolbild). Foto: Colourbox

Aachen Erneut ist es zu einem Unfall mit einem Fahrrad in Aachen gekommen, bei dem die Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr. Die 58-jährige Pedelec-Fahrerin war nach Angaben der Polizei auf dem Gehweg des Ronheider Wegs in Richtung Brüsseler Ring unterwegs. Als ein Pkw-Fahrer aus einer Grundstückseinfahrt herausfuhr und über den Gehweg in Richtung Straße wollte, kam es zum Zusammenstoß.