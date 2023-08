Pay by Phone : Parken per Handy mit kleinen Tücken

„Pay by Phone“: Handy-Parken wird beliebter, Fehler sind selten – sagt die Stadt. Foto: Robert Esser

Aachen Schon jeder Vierte zahlt seine Parkgebühr am Straßenrand in Aachen via Smartphone-App. Doch es gibt Tücken.

Nicht nur angesichts steigender Parkgebühren wird das Münzgeld in vielen Börsen knapp. Wer in Aachen am Straßenrand parkt, ist deshalb mit der Park-App „Pay by Phone“ komfortabel beraten. Knöllchen gibt es dann aber zuweilen trotzdem. Das kann mehrere Gründe haben, wie die Stadt Aachen auf Anfrage unserer Zeitung erläutert.

Zunächst: Die Park-App, in Minutenschnelle auf dem eigenen Smartphone installiert, erfreut sich großer Beliebtheit – nicht zu verwechseln mit SMS-Parken. In diesem Jahr liegt der Anteil bei etwa 27 Prozent; das ist der monatliche Mittelwert von Januar bis Juli. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 lag der Anteil bei 23 Prozent.

Dahinter stecken große Zahlen. Im ersten Halbjahr 2023 wurden 378.563 Parkvorgänge über die App gebucht und bezahlt; das entspricht im Monatsdurchschnitt 54.080 Buchungen. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 532.635 Parkvorgänge über die App getätigt; durchschnittlich 10.000 weniger pro Monat. „Ja, wir sind mit der Akzeptanz sehr zufrieden“, erklärt Linda Plesch vom städtischen Presseamt. Man verfügt inzwischen über einige Erfahrung. Nach einer Testphase im Innenstadtbereich in den Jahren 2013/2014 ging die flächendeckende Einführung des Handyparkens im Stadtgebiet Aachen im Jahr 2017 über die Bühne.

Ärgerlich: Knöllchen werden nicht immer korrekt adressiert. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Das System ist simpel: Per App bezahlt man für das Parken im Stadtgebiet genauso viel wie an den Parkscheinautomaten. Es fallen keine Servicegebühren an. Das bedeutet in der Tarifzone 1: 3 Euro je 60 Minuten (Mindesteinwurf 3 Euro, Höchstparkdauer 60 Minuten); in der Tarifzone 2: 50 Cent je 20 Minuten (Mindesteinwurf 1 Euro); in einzelnen Zonen gibt es Sondertarife wie zum Beispiel Tagestickets – etwa am Blücherplatz. Das Kontrollsystem der Politessen gleicht das Kennzeichen bei der Parkraumüberprüfung in Aachen automatisch ab; in anderen Städten – etwa Köln – legen Nutzer zudem einen kleinen Zettel hinter die Windschutzscheibe; quasi als Hinweis auf Pay by Phone.

Auch per App gilt die in der Parkgebührenordnung festgelegte Höchstparkdauer von einer Stunde in der Tarifzone 1 (sowie von zwei Stunden in den Zonen BU1 und W). Das „Nachlösen“ von Park-Tickets via App ist nicht erlaubt, wenn das Fahrzeug zwischen den Parkvorgängen nicht bewegt wird.

Aber es passieren andere Fehler, wie Nutzer immer wieder berichten. Die Stadt spricht von Einzelfällen, registriert fehlerhafte Buchungen allerdings nicht zahlenmäßig. Fehlerhafte Knöllchen werden aber umgehend zurückgenommen, wie Plesch und betroffene Autofahrer bestätigen.

Was ist in solchen Fällen schiefgelaufen? „Hierbei handelt es sich nach den Erkenntnissen des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung hauptsächlich um ein anfängliches Problem, da der Zahlweg ungewöhnlich lange dauerte“, erläutert Plesch. Mittlerweile werde über diesen Fehler sehr selten berichtet.

Plesch erklärt zudem: „Aus Gesprächen mit Betroffenen und aus Erfahrungswerten wissen wir, dass zum Beispiel auch von Verkehrsteilnehmenden bei der Kennzeichenangabe Fehler gemacht werden. Dann kann die Buchung durch die Überwachungskraft nicht erkannt werden.“ Im Nachhinein erfolge nach Einlassung des Parkenden in der Regel die Einstellung.

„Zahlen hierzu gibt es nicht, können auch leider nicht ermittelt werden, da das System derartige Einstellung nicht einzeln selektieren kann“, sagt Plesch. „Zusätzlich gibt es noch Netzausfälle, die in Einzelfällen zur fehlenden Abfrage führen. Hier werden allerdings durch die Sachbearbeitung vor Versand des Anhörungsbogens die Abfragen nachgeholt.“