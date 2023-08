Tatverdächtiger festgenommen : Passanten und Opfer (58) verfolgen Räuber durch Aachen

Aachen Dank der tatkräftigen Unterstützung mehrerer Passanten konnte am Montagmittag ein Tatverdächtiger eines Raubes festgenommen werden. Zuvor hatte ein Mann einem 58-Jährigen in Aachen eine Armbanduhr von Handgelenk gerissen.

Ein junger Mann hat nach Angaben der Polizei Aachen am Mittwoch gegen 13 Uhr dem 58-jährigen Mann im Alten Posthof eine Armbanduhr vom Handgelenk gerissen und flüchtete anschließend.

Der Geschädigte lief dem Räuber nach und machte durch laute Rufe auf sich aufmerksam. Mehrere Passanten schlossen sich der Verfolgung an, die über mehrere Straßen in der Innenstadt führte. Dank eines Zeugen konnte der junge Mann schließlich in der Matthiashofstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden.