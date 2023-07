Prozess am Landgericht : Passanten gezielt mit dem Auto verfolgt?

Aachen Ein 18-Jähriger fährt mit seinem Auto in Aachen über den Bürgersteig. Jetzt wird ihm der Prozess gemacht. Der Vorwurf: versuchter Mord. Das Opfer soll eine außereheliche Beziehung mit der Mutter des Angeklagten geführt haben.

Der zweite Tag des Jahres war schon fast vorbei, aber Merdin Mehmed A. war noch wie so oft mit dem Fiat Stilo eines Freundes unterwegs. Der 18-Jährige kurvte ziellos im Aachener Ostviertel herum, als er an der Düppelstraße einen Mann entdeckte, der auf dem Gehweg mit einer Frau unterwegs war. Es war eine zufällige Begegnung. Der Autofahrer kannte den Mann, er soll eine außereheliche Beziehung mit seiner Mutter geführt haben. Merdin Mehmed A. missbilligte die Affäre, so steht es jedenfalls in den Akten.