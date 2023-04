Waldorf-Förderschule in Aachen : Parzival-Schule kämpft um ihre Quereinsteiger

Sorgen ums Lehrpersonal: die Parzival-Schule in Aachen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Eine neue Auslegung der Ersatzschulverordnung droht den Lehrermangel an der privaten Waldorf-Förderschule deutlich zu verschärfen. Warum Eltern und Kollegium alarmiert sind und was das Ministerium dazu sagt.

Eine Schneidermeisterin, ein Schreinermeister, eine Erzieherin und Motopädin sowie eine Diplom-Designerin: Drei Frauen und ein Mann, alle mit qualifizierter Ausbildung und mitten im Leben stehend, haben noch einmal ganz neu angefangen. Als Quereinsteiger absolvieren sie an der Parzival-Schule in Aachen berufsbegleitend eine sonderpädagogische Zusatzausbildung, die bis Sommer 2025 dauern soll. Ob sie die beenden können, ist derzeit aber fraglich. An der privaten Waldorf-Förderschule ist die Aufregung deshalb groß. Lehrkräfte sind auch an dieser Schule nicht einfach zu gewinnen.

Das erkennt man schon auf der Homepage: „Lehrer*innen gesucht“ heißt es da ganz prominent. Die Waldorfschule, die nach den heilpädagogischen Prinzipien des Anthroposophen Rudolf Steiner arbeitet, ist spezialisiert auf gleich mehrere Förderschwerpunkte: Lernen, geistige Entwicklung, emotional-soziale Entwicklung und Sprache. Für die Arbeit mit den aktuell 101 Kindern sind ausdrücklich auch geeignete Quereinsteigerinnen und -einsteiger willkommen. Der Quereinstieg an der Parzival-Schule könnte ab Sommer aber deutlich unattraktiver werden, befürchten Eltern und Kollegium.

Das ist der Hintergrund: Seit vielen Jahren unterrichten an der kleinen Privatschule im Park des Alten Klinikums neben ausgebildeten Sonderpädagoginnen und -pädagogen auch Menschen, die ursprünglich ganz andere Qualifikationen mitbrachten. Diese Quereinsteiger erhalten berufsbegleitend eine zweijährige sonderpädagogische Zusatzausbildung am Institut für heilpädagogische Lehrerinnen- und Lehrerbildung (IHL) in Witten und werden in der Schule intensiv angeleitet und begleitet.

Gängige Praxis ist es bisher, dass die Quereinsteiger von der Bezirksregierung bereits während der Ausbildung eine befristete Unterrichtsgenehmigung für bis zu 14 Stunden die Woche erhalten. In der Ersatzschulverordnung des Landes sei das eigentlich nicht vorgesehen, weiß auch Nicole Hirt, an der Parzival-Schule zuständig für Personal und Verwaltung. Ein Problem sei das in der Vergangenheit aber nie gewesen.

„Mittlerweile aber werden befristete Genehmigungen nach Maßgabe des NRW-Schulministeriums erst ausgestellt, wenn die Zusatzausbildung nach zwei Jahren abgeschlossen ist“, berichtet Hirt. „Für unsere Schule, wie für alle Waldorf-Förderschulen in NRW, hat das katastrophale Folgen“, befürchtet sie. Denn die Schule würde dann vom Land kein Geld mehr erhalten, um die Quereinsteiger in Ausbildung – etwa die Schneidermeisterin, den Schreinermeister, die Erzieherin/Motopädin und die Diplom-Designerin mit jahrelanger freiberuflicher Unterrichtserfahrung – zu bezahlen.

„Für uns sind die Quereinsteiger ein Geschenk“, sagt Lehrerin Lisa Geuer. „Sie haben alle bereits eine Ausbildung oder ein Studium absolviert. Sie bringen jede Menge Lebenserfahrung mit, und sie erhalten bei uns eine solide Ausbildung.“ Wenn eine Unterrichtsgenehmigung erst nach der Ausbildung erteilt werde, sei der Quereinstieg für viele nicht mehr attraktiv, befürchtet sie. Die Folgen für die Parzival-Schule und die anderen Waldorf-Förderschulen in NRW seien dramatisch. „Unsere Schule lebt davon, dass auch Quereinsteiger unterrichten“, betont Ulla Hörter von der Schulleitung der Parzival-Schule. „Menschen, die im Leben stehen, können den Schülerinnen und Schülern den Stoff ganz anders vermitteln.“

Wie andere Schulen im Land gehen die Aachener jetzt in die Offensive. Die Schule hat die Fraktionen im NRW-Landtag angeschrieben und auf die Problematik aufmerksam gemacht. Viele Eltern haben Briefe verfasst, in denen sie ihrer Sorge um die Unterrichtsqualität für ihre Förder-Kinder Ausdruck verleihen. Die Eltern haben auch Angst, dass ihre Kinder wichtige Bezugspersonen verlieren.

Das Thema „Unterrichtsgenehmigungen für nicht voll ausgebildete Lehrkräfte an den Waldorf-Förderschulen in NRW“ war am 15. März bereits Thema im Schulausschuss des NRW-Landtags. Das Schulministerium, so ist einem Bericht für den Schulausschuss zu entnehmen, steht allerdings weiter auf dem Standpunkt, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht berufsbegleitend zu ihrer Tätigkeit an einer Waldorfschule ausgebildet werden können – auch wenn das die Personalgewinnung massiv erschwere. Auf Anfrage unserer Zeitung bekräftigt ein Sprecher: „Richtig ist, dass eine Unterrichtsgenehmigung für Lehrkräfte an Waldorf-Förderschulen im Grundsatz erst nach Abschluss einer Ausbildung erteilt werden darf.“