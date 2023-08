Debatte im Mobilitätsausschuss : „Soll das Ordnungsamt künftig in Hinterhöfen und Garagen spionieren?“

Ringen um Fläche: Zwei Gutachten geben Hinweise darauf, wie man das ruhende Blech auf den Straßen reduzieren kann. Foto: Harald Krömer

Aachen Mit immer weiteren Konzepten und Beschlüssen wird die Mobilitätswende in Aachen konkreter. Die Debatte um zwei Gutachten zum Parkraum legt allerdings den tiefen Graben in der Aachener Verkehrspolitik offen.

Mit einer kontroversen Debatte um zwei neue Parkraumgutachten hat der Mobilitätsausschuss am Donnerstagabend seinen Beratungsreigen in gleich zwei Sitzungen eröffnet, in denen es um nichts weniger geht als zentrale Weichenstellungen für die künftige Organisation von Verkehr in Aachen. Während Vertreter von CDU und FDP die Ergebnisse der Parkraumgutachten in Zweifel zogen und darin lediglich ein Mittel sahen, weitere Parkplätze in der Stadt zu streichen, begrüßten Vertreter der grün-roten Koalition, aber auch von Linken und Zukunft die Erhebung als „valide Grundlage“ für weitere politische Entscheidungen.

Diese Tage sind für die Verkehrspolitik in Aachen durchaus besonders. Denn nun bekommt das, was in langen Linien gedacht und angestoßen worden ist, konkrete Grundlagen, fließt in Konzepte und Beschlüsse ein. Das große Puzzle Mobilitätswende ergibt ein zunehmend klares Bild. Für Grüne und SPD als Motor dieser Wende geht es jetzt um viel. Denn sie wollen festschreiben, wie sich die Stadt in den kommenden zehn bis 15 Jahren verändern soll – und damit letztlich der Lebensraum und der Alltag der 250.000 Aachener.

„Wir müssen die Stadt neu aufteilen“, sagt Grünen-Politikerin Monika Wenzel, die auch Vorsitzende des Mobilitätsausschusses ist. „Wir brauchen – nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Klimawandels – mehr Grünflächen, wir müssen entsiegeln, und wir brauchen auf den Straßen mehr Flächen für den Umweltverbund.“ Für sicherere Radwege also, für breitere Gehwege, für einen attraktiven ÖPNV – letztlich für mehr Aufenthalts- und mehr Lebensqualität.

Im Ringen um Straßenfläche spielen parkende Autos eine entscheidende Rolle. Oft wurde in Aachen darüber debattiert – Stichwort: untere Lintertstraße –, aber eben oft auch nur auf dünner Grundlage. Die beiden neuen Studien, die Gutachter Michael Frehn vom Dortmunder Büro Planersocietät präsentierte, geben auf je 90 Seiten differenziert und konkret Auskunft darüber, wie viele Parkplätze in Aachen überhaupt vorhanden sind, wo es Nutzungskonflikte gibt, und welche Möglichkeiten es gibt, Alternativen anzubieten.

„Diese Gutachten eröffnen eine andere Betrachtungsweise“, sagte Kaj Neumann, mobilitätspolitischer Sprecher der Grünen. Vor allem das Quartiersgutachten, mit dem der Stadt ein Analyseinstrument an die Hand gegeben wird und das zugleich exemplarisch drei Quartiere in Aachen untersucht, sei eine hervorragende Grundlage, um Nutzungsansprüche an bestimmte Straßenabschnitte zu definieren.

Nutzungsansprüche – das zielt natürlich darauf ab, dass man Straßen auch anders gebrauchen kann als zum Abstellen von ruhendem Blech. Gaby Breuer, mobilitätspolitische Sprecherin der CDU, sagte: „Immer, wenn wir über Autos sprechen, geht es nur darum, was man alles wegmachen kann. War das Ihr Auftrag?“ Gutachter Frehn betonte, es gehe unter anderem darum, Möglichkeiten und Alternativen aufzuzeigen. Im Kern bedeutet das aber letztlich natürlich, das Parken im öffentlichen Straßenraum zurückzudrängen und insgesamt anders zu organisieren.

Die Gutachten empfehlen neben deutlich höheren Gebühren für das Bewohnerparken als eine der Maßnahmen, nicht oder (etwa als Lagerraum) fehlgenutzte private Stellplätze oder Garagen zu reaktivieren. „Soll das Ordnungsamt künftig in Hinterhöfen und Garagen spionieren?“, wollte Peter Blum (FDP) wissen. Man könne niemanden dazu zwingen, Garagen auch als Garagen zu nutzen. Gemäß Paragraf 51, Absatz 8 der Bauordnung des Landes NRW dürfen sie allerdings nicht zweckentfremdet werden. Auch Firmen, sagte Blum, könne man nicht zwingen, ungenutzte Stellflächen zur Verfügung zu stellen, und sei es nur temporär. Von daher sei das Ergebnis der Untersuchung „nur theoretischer Natur“. Gutachter Frehn sah dennoch das Potenzial, 20 bis 30 Prozent der fehl- oder ungenutzten privaten Stellflächen zu reaktivieren. „Und das ist schon signifikant“, sagte er.

Der Befürchtung aus Reihen der CDU, die Gutachten könnten als Hebel dienen, die Planungen für die Radvorrangroute an der unteren Lintertstraße noch mal aufzureißen, erteilte Kaj Neumann eine Absage. Was die Einrichtung von Quartiersgaragen anbelangt, so bekannte Planungsdezernentin Frauke Burgdorff, dass dies in der Tat ein herausforderndes Thema sei. Quartiersgaragen sollten dort geplant werden, wo es sinnvoll ist und wo es Zustimmung gibt.

CDU und FDP wollten den Bericht der Verwaltung zum Parkraumgutachten nur zur Kenntnis nehmen. Mit den Stimmen der Koalition sowie von Linke und Zukunft wurde die Verwaltung zudem beauftragt, die gutachterlichen Empfehlungen zur Reduzierung und Verlagerung des Straßenrandparkens bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen und die aufgezeigten Einzelmaßnahmen weiter auszuarbeiten. Die konzeptionellen Ansätze des Quartiersgutachtens sollen bei der Überprüfung weiterer Quartiere berücksichtigt und in eine „Gesamtstrategie Parken“ aufgenommen werden.

In einem weiteren Tagesordnungpunkt beschloss der Mobilitätsausschuss das Radhauptnetz als Grundlage für den zukünftigen Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur in Aachen. Anders als bei den Parkraumgutachten war die Debatte um das von Planer Arne Blase (AB Consulting) vorgestellte Netz sehr einmütig. Die Einschätzung von Jan van den Hurk (SPD) teilten auch die Vertreter von CDU und FDP: „Es war ein Herzenswunsch, dieses Netz zu erstellen, weil es uns bei vielen künftigen Entscheidungen helfen wird.“