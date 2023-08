Polizei sucht Zeugen : Parkendes Auto im Frankenberger Viertel in Brand gesetzt

Parkendes Auto im Frankenberger Viertel in Brand gesetzt

Aachen Im Frankenberger Viertel in Aachen brennt am Montagabend ein Auto. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Nachdem im Frankenberger Viertel in Aachen am späten Montagabend ein Auto in Brand gesetzt wurde, sucht die Polizei Zeugen.