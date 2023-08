Automaten werden umgestellt : Das Parken am Straßenrand wird in Aachen teurer

Das Parken am Straßenrand in Aachen wird teurer. Foto: ZVA/Michael Jaspers

Aachen Wer in Aachen am Straßenrand parkt, muss bald mehr bezahlen. Die Parkautomaten werden umgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Parken am Straßenrand wird teurer. Ab dem 7. August werden die 500 Parkscheinautomaten in der Stadt Aachen auf neue Tarife umgestellt. Der Rat der Stadt Aachen hatte im Dezember 2022 neue Tarife fürs Parken am Straßenrand beschlossen.

Die Arbeiten dauern nach Angaben des städtischen Presseamts rund zwei Wochen. Sie beginnen in der Tarifzone 1 innerhalb des Alleenrings sowie auf dem Alleenring und auf Straßen nahe dem Hauptbahnhof. Da nicht alle Automaten gleichzeitig umgestellt werden können, sind in dieser Phase an einzelnen Parkscheinautomaten unterschiedliche Tarife möglich.

Die neuen Parkgebühren betragen zukünftig für alle öffentlichen Parkflächen drei Euro für 60 Minuten in der Tarifzone 1. Die Höchstparkdauer in Tarifzone 1 ist zugleich auf 60 Minuten begrenzt worden. Die drei Euro werden auch fällig, wenn die Fahrzeuge kürzer abgestellt werden. Für Elektrofahrzeuge gilt abweichend hiervon eine Höchstparkdauer von 120 Minuten.

Bisher kostete das Parken am Fahrbahnrand 2,40 Euro die Stunde. Der Stadtrat hatte eine Erhöhung der Parkgebühren vor geraumer Zeit beschlossen, allerdings ließ die Umstellung der Automaten auf sich warten. Das führte zu der – in der Parkphilosophie der Stadt nicht vorgesehenen Situation, dass Parken am Fahrbahnrand für eine Zeit billiger war als im Parkhaus.

In der Tarifzone 2 außerhalb des Alleenrings und in den Stadtbezirken muss an den Automaten mindestens ein Euro bezahlt werden. Dafür lässt sich das Fahrzeug 40 Minuten abstellen. Längere Parkzeiten sind möglich.