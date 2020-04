Süße Grüße gespendet : Osterlämmer trösten an einsamen Feiertagen

Osterlämmer trösten an einsamen Feiertagen

In der Osterbäckerei: Beate Engelhoven und ihre Helferin Ani Sabcheva (links) haben 50 süße Hasen produziert. Foto: Andreas Steindl

Aachen In der Küche des Chico Mendes, der Kneipe der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) in der Pontstraße, stapeln sich Butterpakete und Eierpaletten neben Schüsseln mit fertigem Kuchenteig.

Eigentlich waren die frisch gebackenen Osterlämmer für die vielen Helfer des Öcher Einkaufsdienstes gedacht. Aber als Beate Engelhoven hörte, dass sich mittlerweile über 200 freiwillige Helfer an dem Aachener Projekt beteiligen, wusste die Mitarbeiterin der KHG: So viele Osterlämmer kann sie selbst in Teamarbeit nicht backen.