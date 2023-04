Jahrmarkt : Osterbend-Auftakt in Aachen

Katja Milz, Kristina Wulf sowie Thomas Greven wissen, was es auf dem Osterbend zu erleben gibt. Foto: Andreas Steindl

Aachen Am Samstag ist bei angenehmen Wetter der große Osterbend im Aachener Westen eröffnet worden.

„Jetzt noch mal einsteigen, jetzt noch mal mitfahren, es sind noch Plätze frei“, sagt Katja Milz gut gelaunt ins Mikro und beobachtet aus dem Kassenhäuschen, wie sich die Bahn allmählich füllt. Nach wie vor gehört die „Beach Party“ zu den Fahrgeschäften, die auf dem Bend ganz besonders beliebt sind. Rauf und runter geht es wellenförmig, und die Fahrgäste haben dabei sichtlich Spaß. „Wir sind positiv überrascht“, sagt Milz mit Blick auf den ersten Tag des Osterbend. Das Wetter ist angenehm, und der Platz lädt mit einer Unzahl an Attraktionen zu einem abwechslungsreichen Nachmittag. Überall stehen Besucherinnen und Besucher vor den Fahrgeschäften und schauen dem bunten Treiben zu.

Vor dem „Extrem“ wartet Jessica auf ihren Freund. Der hat sich tatsächlich hineingewagt in dieses Karussell, das seine Gäste hoch oben in der Luft ganz ordentlich durcheinander schaukelt. „Ich bin da ganz schmerzfrei“, sagt Jannis, als er wieder festen Boden unter den Füßen hat. Und tatsächlich scheint er auch vor den größten Herausforderungen nicht zurückzuschrecken. Seine Freundin bleibt derweil lieber am Boden und schaut ihm zu. „Im ‚Beach Jumper‘ waren wir aber schon zusammen“, sagt sie, und jetzt steht die Achterbahn auf dem Programm.

Tatsächlich hält der Osterbend für jeden Geschmack etwas bereit. Und während die Kleinsten beispielsweise im „Samba Balloon“ auf ihre Kosten kommen, halten andere Ausschau nach der nächsten wilden „Höllenfahrt“: Da kommt natürlich auch die Geisterbahn in Frage, oder vielleicht doch eher eine Fahrt im brandneuen „Escalibur“? Schnell füllt sich die Riesenschaukel mit Passagieren, und schon hebt sie ab in die Lüfte. Kreischen und Schreien gehören zur Kirmes wie der Duft nach gebrannten Mandeln, und die Mädels in der Riesenschaukel tun sich da keinen Zwang an. Als sie wieder auf beiden Beiden stehen, sind sie ein wenig blass um die Nase und sichtlich froh, heil „gelandet“ zu sein.

Die 18-jährigen Freunde Felix und Laurent lassen es erst einmal ganz ruhig angehen. Im 45 Meter hohen Riesenrad genießen sie die Aussicht und machen dabei das ein oder andere Gebäude der RWTH aus. „Das ist toll“, sagen sie. Besonders schön ist der Bend für Laurent. „Ich komme aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen, und da gibt es solche Jahrmärkte nicht“, sagt er. Im Anschluss an die Fahrt im Riesenrad darf es dann doch durchaus auch etwas wilder werden. So ganz einig sind sich die Beiden aber noch nicht, was die Wahl des nächsten Karussells betrifft. Jetzt schauen sie sich erst einmal das ein oder andere aus der Nähe an.

Neben vielen Familien mit Kindern sind auch viele jugendliche Gruppen unterwegs. Die stehen hier und da zusammen und schauen auf die Fahrgeschäfte. Auch im Autoscooter drehen vorwiegend junge Leute ihre Runden. Das scheint ordentlich Spaß zu machen und zeigt, wie zeitlos das ein oder andere Fahrgeschäft ist.

Info Aktionstage Kindertage mit den beliebten „Walking Acts“ sind dienstags am 11. und 18. April. Familientage mit Ermäßigungen von bis zu 50 Prozent gibt es mittwochs (12. und 19. April). Am 13. April ist wieder einen Alemannia-Tag geplant: Die Profis stehen bereit für Fotos und Autogramme. Dankeschön Am Montag, 24. April, sagen die Schausteller zum Abschluss „Dankeschön“ und gewähren zwischen 14 und 19 Uhr einen Rabatt von 30 Prozent. „Nach dieser „letzten Runde“ steht natürlich noch das große Abschlussfeuerwerk auf dem Programm. Kampagne „Luisa ist hier“: Der Öcher Bend beteiligt sich an der Kampagne „Luisa ist hier“. Wer sexuell belästigt oder bedrängt wird, kann beim Personal fragen: „Ist Luisa hier?“ Das Personal sorgt dann für diskrete Unterstützung.