Aachener Volksfest startet am 8. April : Dieser Bend punktet nicht nur mit dem Riesenrad

Foto: Andreas Steindl 7 Bilder Das größte Volksfest der Euregio steht in den Startlöchern

Aachen Das größte Volksfest der Euregio steht in den Startlöchern: Am Samstag, 8. April, startet der Osterbend. Noch laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Von Martina Stöhr​

Von weither sichtbar ragt das Riesenrad 45 Meter in die Höhe – und ist schon einsatzbereit. Sonst aber gibt es noch jede Menge zu tun, bevor der Osterbend am Samstag offiziell startet. „Das ist nicht ungewöhnlich“, versichern die Schausteller. Viele der Fahrgeschäfte kommen erst auf den letzten Drücker in Aachen an, und müssen dann ordentlich Gas geben.

So ist auch das gigantische „Excalibur“ noch halb „zusammengefaltet“ und lässt noch nicht so ganz erahnen, was einmal daraus wird. Die gigantische XXL-Schaukel ist so gut wie nagelneu und der Stolz seines Besitzers Harry Paul Emil Bruch. „Das ist ein Spaß für die ganze Familie“, versichert er – und zudem ein atemberaubendes Spektakel auch für die Zuschauer.

Die Arbeiten auf dem Bendplatz gehen derzeit zügig voran: Vom 8. bis zum 24. April präsentieren hier über 80 Schausteller ihre Geschäfte. Und weil es sich bewährt hat, sorgt der Gastronomiebetrieb Fiebus auch diesmal wieder für Live-Programm in ihrem Zelt. Hier sollen vor allem junge Aachener Künstler und Künstlerinnen eine Bühne bekommen. Gleich am ersten Abend gibt es ein Eröffnungsprogramm, am 14. April steht Schlager auf dem Programm, am 15. April die „Party Night“, und dann geht es am 22. April weiter mit dem „Öcher Ovend“. „Genau das Richtige, um einen Tag auf dem Öcher Bend ausklingen zu lassen“, meinen de Verantwortlichen rund um Katja Milz, der neuen Vorsitzenden des Schaustellerverbands Aachen.

Der Bend selbst lockt wieder mit einem bunten Angebot an Karussells und vielerlei Leckereien: Die Achterbahn gleich am Eingang an der Kühlwetterstraße ist mit einer Frontlänge von 40 Metern das größte Fahrgeschäft. Die gelbe Crazy Jungle Bahn dagegen lockt vor allem die jüngsten Besucher: Die Giraffe auf dem Kassenhäuschen und der Gorilla inmitten der Bahn dürften vielen Besuchern längst vertraut sein. „Wir kommen seit 2006 auf den Bend“, sagt Oliver Luxem junior.

Neben der bewährten Kinderbahn gibt es eine Reihe weiterer Fahrgeschäfte, die vom Bend nicht wegzudenken sind. Der Kristall-Palast beispielsweise ist seit etlichen Jahren ein beliebtes Ziel. „Verlaufen ist erwünscht“, sagt Schausteller Ralf Sturm mit einem Schmunzeln und erzählt von Besuchern, die den Weg hinaus aus dem Glaslabyrinth tatsächlich nicht mehr gefunden haben. „Dann kommt ihnen natürlich jemand zur Hilfe“, sagt er. Die Fassade in den kühlen Eis-Tönen wurde laut Sturm erst vor einem Jahr neu gestaltet und mit insgesamt 4500 extrem stromsparenden Lampen versehen. Das kommt bei den Besuchern offensichtlich gut an.

Einen Heidenspaß verspricht auch der Beach Jumper „Extreme“: Da geht es auf und ab in den Gondeln und immer wieder im Kreis: Hin und wieder werden dann Becher mit Wasser gefüllt und an die Fahrgäste verteilt – um zu sehen, wer am wenigsten verschüttet.

Info Aktionstage und Hilfe bei sexueller Belästigung Aktionstage: Kindertage mit den beliebten „Walking Acts“ sind dienstags am 11. und 18. April. Familientage mit Ermäßigungen von bis zu 50 Prozent gibt es mittwochs (12. und 19. April). Am 13. April ist wieder einen Alemannia-Tag geplant: Die Profis stehen bereit für Fotos und Autogramme. Dankeschön: Am Montag, 24. April, sagen die Schausteller zum Abschluss „Dankeschön“ und gewähren zwischen 14 und 19 Uhr einen Rabatt von 30 Prozent. Nach dieser „letzten Runde“ steht dann das große Abschlussfeuerwerk auf dem Programm. „Luisa ist hier“: Der Öcher Bend beteiligt sich an der Kampagne „Luisa ist hier“. Wer sexuell belästigt oder bedrängt wird, kann beim Personal fragen: „Ist Luisa hier?“ Das Personal weiß dann, dass jemand Hilfe braucht und und sorgt diskret für Unterstützung. Dieses Hilfsangebot wurde im Dezember 2016 vom Münsteraner Frauen-Notruf gestartet und und wurde dann in Kooperation mit dem Roten Kreuz sowie der Aachener Beratungsstelle Rückhalt an den Kirmesbetrieb angepasst.

Wenn auch überall noch eifrig gewerkelt und gehämmert wird, nimmt der Bend insgesamt doch Form an. Und am Samstag geht es dann um 14 Uhr ganz offiziell los: Dann wird Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen gemeinsam mit Eurogress-Betriebsleiterin Kristina Wulf und Katja Milz sowie weiteren Gästen ganz offiziell das Band durchschneiden. Auch die Kinder der Domsingschule sind wieder dabei.

Zur Eröffnung nimmt übrigens jeder Besucher, der mit einer Sonnenbrille ausgestattet ist, an einer Verlosung von Bendtalern teil. Wer dabei kein Glück hat: Die beliebten Taler gibt es nach wie vor beim Aachen Tourist Service am Elisenbrunnen. 25 Taler kosten 20 Euro.