Aachener Karnevalsverein : Iris Berben soll ihren Orden unter 3G-Regeln erhalten

Aachen Der Aachener Karnevalsverein plant in der kommenden Session wieder seine üblichen Saalveranstaltungen. Auch die Ordenssitzung Wider den tierischen Ernst soll unter 3G-Bedingungen stattfinden.

„Die Planungen für eine hoffentlich halbwegs normale und störungsfreie Session laufen“, gab Wolfgang Hyrenbach Einblick in die Überlegungen des Elferrats. „Wir hoffen, dass die aktuell bis zum 17. September geltenden Corona-Regeln auch danach noch Bestand haben.“ Signale aus der Landesregierung gingen zumindest auch in diese Richtung.

Demnach plant der AKV-Elferrat derzeit alle anstehenden Veranstaltungen – und hier insbesondere die Prinzen-Gala, die Ordensverleihung Wider den tierischen Ernst an Iris Berben und den Theaterball – unter den Rahmenbedingungen von 3G-plus (geimpft – genesen – getestet mit PCR-Test). In den Sälen gelte derzeit keine Masken- und Abstandspflicht und die Personenzahl sei nicht beschränkt, so Hyrenbach weiter. Die Prinzengala tritt an die Stelle der Proklamation, da Prinz Guido I., der nun auch eine „echte“ Session bekommen soll, ja bereits proklamiert ist. Auch alle weiteren Veranstaltungen, etwa die Florresei der Ehrenhüte, die After-Zoch-Party des Carnevale-Teams und der AKV-Kinderkarneval werden vorerst unter diesen Voraussetzungen geplant.