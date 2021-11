Aachen leuchtet : Orange als Signal gegen Gewalt an Frauen

Sie hoffen auf rege Beteiligung bei der Aktion „Orange Your City": Von links Stefanie Müller, Jana Schneider, Lea Urban und Sabine Bausch (Gleichstellungsbüro der Stadt Aachen) sowie Elisabeth Auchter-Mainz und Walburga Haueis-Liegl (Zonta-Club Aachen). Foto: Stadt Aachen

Aachen Wenn am Donnerstag, 25. November, auch in Aachen zahlreiche Gebäude orange angestrahlt werden, dann hat das einen ernsten Hintergrund.

In Nordrhein-Westfalen wurden im vergangenen Jahr insgesamt 29.155 Fälle von häuslicher Gewalt erfasst. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl damit um 7,7 Prozent. So steht es im Bericht des Landeskriminalamts zur häuslichen Gewalt. 32.705 Menschen wurden demnach 2020 Opfer vollendeter und versuchter Gewalt in den eigenen vier Wänden. 70 Prozent dieser Opfer waren Frauen und Mädchen. Auch um ihr Schicksal geht es am Donnerstag, 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Als Zeichen des Protests gegen diese Gewalt werden an diesem Tag Gebäude leuchtend orange angestrahlt.

Auch Aachen wird an diesem Abend unter dem Stichwort „Orange Your City“ wieder ein Zeichen setzen. In Orange leuchten an diesem Abend zahlreiche öffentliche Gebäude, darunter der Elisenbrunnen, das Couven-Museum, das Theater, die Citykirche, das Städteregionshaus oder der Eingang zur Domschatzkammer. Erstmals wird auch das Rathaus von innen angestrahlt. Organisiert wird die Aktion erneut vom städtischen Gleichstellungsbüro und dem Zonta-Club.

„Bei uns in Deutschland stirbt nach wie vor jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau an den Folgen häuslicher Gewalt“, sagt Elisabeth Auchter-Mainz, Opferschutzbeauftragte des Landes NRW und Präsidentin des Aachener Zonta-Clubs. Die Zahl der Tötungen, der sexuellen Nötigung und Vergewaltigungen habe zugenommen, sagt Auchter-Mainz. „Das sind alarmierende Zahlen. Wir dürfen hier nicht lockerlassen.“

Häufig würden Gewalttaten an Frauen innerhalb von Partnerschaften als Beziehungstat oder Familientragödie verharmlosend dargestellt, kritisiert die städtische Gleichstellungsbeauftragte Sabine Bausch. Sie fordert: „Wir müssen die Gewaltdelikte gegen Frauen beim Namen nennen und gemeinsam gegen die Strukturen arbeiten, die Gewalt entstehen lassen.“

Info Online-Petition zum Schutz von Frauen Mit einem dringenden Appell an die neue Bundesregierung startet die Union deutscher Zonta-Clubs ihre bundesweiten Aktionen anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen am 25. November mit einer Petition. Diese fordert eine ressortübergreifende, staatliche Koordination zur konsequenten Umsetzung der Istanbul Konvention. Damit reagiert Zonta auf Erfahrungen auch von häuslicher Gewalt Betroffener, die auf gefährliche Lücken in der Anwendung des rechtsverbindlichen Regelwerks hinweisen. Walburga Haueis-Liegl, Zonta-Club Aachen, wirbt für die Unterzeichnung der Petition: „Wir benötigen eine koordinierte Gewaltschutzstrategie, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen.“ Der Link zur Petition: https://t1p.de/Zonta-Petition-2021

Über diese Strukturen und was man tun kann, um Frauen zu schützen, sollte am 25. November eigentlich auch bei einem hochkarätig besetzten Vortrags- und Diskussionsabend im Krönungssaal des Rathauses debattiert werden. Zugesagt hatten neben Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen unter anderem die Präsidentin des Aachener Landgerichts Christiane Fleischer und Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach. „Nicht absolut notwendige Veranstaltungen können aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Lage aber nicht durchgeführt werden“, betont die Oberbürgermeisterin. „Wir bedauern die Absage sehr, aber sind zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr eine ähnliche Veranstaltung wiederholen können.“

Umso eindringlicher rufen die Organisatorinnen die Aachener auf, am 25. November Farbe zu bekennen. Geschäfte, Einrichtungen und natürlich auch Privatleute können mit farbigem Transparentpapier in den beleuchteten Fenstern ein deutliches Zeichen setzen. Die vier städtischen Stadtteilbüros Aachen-Ost/ Rothe Erde, Kullen und Kronenberg, Preuswald sowie Forst/Driescher Hof stellen sogar kostenlos Papier für die Aktion bereit.

Info Gewaltschutzgesetz verschärft „Frauen, die Opfer von Gewalt an Körper oder Gesundheit, ihrer Freiheit oder sexuellen Selbstbestimmung geworden oder die widerrechtlichen Drohungen oder Nachstellungen ausgesetzt sind, können sich an die Amtsgerichte – dort das Familiengericht – wenden und einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz stellen“, betont Christiane Fleischer, Präsidentin des Aachener Landgerichts. Das Gewaltschutzgesetz, sagt Fleischer, habe gerade in diesem Jahr zwei wichtige Änderungen erfahren: „Seit dem 1. Juli ist auch die sexuelle Selbstbestimmung genannt. Und seit dem 1. Oktober ist die Strafandrohung für Zuwiderhandlungen gegen die zum Schutz getroffenen Maßnahmen von einem auf zwei Jahre erhöht worden."

Der Europarat hat 2011 die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt als völkerrechtlichen Vertrag ausgefertigt. 2014 trat er in Kraft. Die Istanbul-Konvention verpflichtet die Mitgliedstaaten, gegen alle Formen von Gewalt vorzugehen. Das umfasst sowohl die Gewaltprävention als auch den Erhalt und Ausbau der Hilfsstrukturen sowie wirksame Aufklärung von Gewaltverbrechen und deren Sanktionierung.

Was die Hilfsstrukturen angeht, sei Aachen insgesamt gut aufgestellt, bilanzieren die Organisatorinnen des Aktionstags. Es gebe zwei Frauenhäuser in Stadt und Altkreis Aachen sowie gut arbeitende Beratungsstellen. Allerdings brauchten Beratungsstellen auch eine verlässliche und dauerhafte Finanzierung. „Es braucht deutlich mehr öffentliche Finanzierung, damit die Hilfe und Unterstützung für von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen und Mädchen all denen zugutekommen kann, die sie benötigen“, sagt etwa Agnes Zilligen, Geschäftsführerin von RückHalt e.V., der Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt.