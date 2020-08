Blaulicht : Oppenhoffallee nach Verkehrsunfall gesperrt

Am Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Aachener Oppenhoffallee (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Aachen Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Oppenhoffallee in Aachen ein Unfall ereignet. Die Straße ist derzeit in Richtung Adalbertsteinweg gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es kommt aufgrund der Sperrung zu Verkehrsbinderungen im Berufsverkehr. Die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.

(red)