Versteckt in einem Gebüsch am Rande eines Feldes an der Abzweigung Heyder Feldweg und Scherbstraße in Horbach in der Nähe des Haus Heyden vermuten die Mitarbeiter der Regionetz das Leck in der Wasserleitung, das am Donnerstagmorgen dafür sorgte, das Tausende Haushalte für Stunden ohne Wasser auskommen mussten. Foto: dmp press/Ralf Roeger