Haaren und Verlautenheide : Netliner und Ortsbus sollen das Angebot der „Öffentlichen“ deutlich verbessern

Aachen In der Bezirksvertretung Haaren-Verlautenheide haben die städtischen Verkehrsplaner ein neues Mobilitätskonzept für den Bezirk vorgestellt.

Innovativ und neu: So beschreiben die Aachener Verkehrsplaner ein Konzept, das sie jetzt den Haarener Bezirksvertretern vorstellten. Demnach geht bereits am 4. September ein Netliner an den Start, der das Angebot der „Öffentlichen“ deutlich verbessern soll.

„Netliner und Ortsbus machen Haaren, Verlautenheide und die Hüls so flexibel mobil wie nie zuvor“, wirbt die Stadt Aachen für dieses neue Angebot. Am Montag, 21. August, werden die Neuerungen um 17.30 Uhr in der Haarbachtalhalle offiziell vorgestellt. Vorab befasste sich jetzt die Bezirksvertretung mit dem Thema und stellte dabei voller Verwunderung fest: „Ganz Haaren ist mit Plakaten zum neuen Netliner gepflastert, nur in Verlautenheide findet sich kein einziges.“ Ein Versäumnis, das nun schnellstens bereinigt werden soll.