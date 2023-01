Straße freigegeben : Ölspur auf dem Grünen Weg in Aachen beseitigt

Eine Ölspur war Auslöser einer Sperrung an der Ecke Grüner Weg/Am Gut Wolf. Foto: MHA/Harald Krömer

Update Aachen Aufgrund einer Ölspur war der Grüne Weg in Aachen an der Ecke zu „Am Gut Wolf“ am Freitagmittag zeitweise gesperrt.

Der Verkehr und auch die betroffenen Linien der Aseag wurden umgeleitet, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Über den Verursacher der Ölspur und das genaue Ausmaß lagen am Nachmittag noch keine genauen Informationen vor. Kräfte der Feuerwehr waren bis etwa 14 Uhr vor Ort, um die Ölspur zu beseitigen.

(red)