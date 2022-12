Die Themen des Jahres 2022 : Öfter rausgehen und die gleichen Leidenschaften teilen

Alle hielten den Atem an. Dann brach das Station in Beifall aus: Der deutsche Reiter Gerrit Nieberg gewinnt mit Ben den Rolex Grand Prix 2022. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Alle Jahre wieder... kommt nicht nur das Christuskind. Alle Jahre wieder findet in Aachen der für viele so heiß geliebte „Tschio“ statt. Für die einen ein fester Termin im (Reitsport-)Kalender, für die anderen zehn Tage reine Nebensache. Es gibt aber noch (mindestens) eine dritte Position, die nicht weniger spannend ist: das erste Mal beim CHIO Aachen .

Der Zauber des „Tschios“ erwischt jede und jeden. Abgesehen von einem nassen Start war die Großveranstaltung in diesem Jahr überwiegend erstaunlich sonnig und warm. Sonnenbrille war Pflicht. Und zum Glück: Keine Masken, keine Abstände, keine Corona-Vorschriften. Wobei das Gedränge in der weißen Zeltstadt zu Hochzeiten enorm war. Ungewohnt, derart auf Tuchfühlung zu gehen.

Dennoch: Mit Tausenden anderen das spannende letzte Springen im Hauptstadion zu sehen, mitzufiebern, zu erstummen und in tosendem Beifall auszubrechen, als der Deutsche Gerrit Nieberg mit Ben in einem Stechen den Großen Preis von Aachen gewinnt – das hat wohl allen während der Einschränkungen in der Pandemiezeit gefehlt: diese unbändige Freude, getragen von einem Gefühl, in einer großen Gemeinschaft das Gleiche zu feiern – unbezahlbar.