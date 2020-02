Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung : Öffentliche Bauten im Dornröschenschlaf

Seit 2013 steht das ehemalige Straßen.NRW-Gebäude an der Karl-Marx-Allee leer. Nun soll es verkauft werden. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Wohnraummangel und kein Platz für Neubauten: In Zeiten, in denen es in Aachen immer enger wird, mutet es seltsam an, dass der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) des Landes NRW mehrere Immobilien in der Stadt verkommen lässt, und das seit Jahren.