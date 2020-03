Kostenpflichtiger Inhalt: Tag des Wassers im Stadtbad : Öffentliche Ausstellung auch ohne Publikum

Abstand wahren: Beim „Talk aus der Wanne“ stehen morgen Gäste rund ums Thema Wasser Rede und Antwort. Eingeladen hat Asghar Adami. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Im alten Stadtbad Aachen am Blücherplatz gibt es am Sonntag anlässlich des Weltwassertages Exponate, Filme und den „Talk aus der Wanne“ mit mehreren Einzelgästen – und alles wird per Youtube live übertragen.