Kirmes 2023 : Öcher Osterbend wieder mit Abschlussfeuerwerk

Findet wieder unter ganz normalen Bedingungen statt: Der Osterbend in Aachen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Der Frühjahrsbend steht mit einem neuen Bendmanager in den Startlöchern: Traditionelle sowie neue Fahrgeschäfte laden ab dem 8. April zum Adrenalinkick ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das größte Volksfest der Euregio steht in den Startlöchern: Am Samstag, 8. April, startet der Osterbend und die Vorfreude ist beim Veranstalter Eurogress groß. „Es ist der erste Bend, der wieder unter komplett normalen Bedingungen veranstaltet wird – auch mit einem Feuerwerk zum Abschluss“, sagt Eurogress Betriebsleiterin Kristina Wulf.

Das größte Fahrgeschäft auf dem Osterbend ist die Achterbahn „Feuer und Eis“, mit einer Frontlänge von mehr als 40 Metern. Und das Propellerfahrgeschäft „Extrem“ soll halten, was der Name verspricht – und saust mit 120 Stundenkilometern 42 Meter hoch in die Luft. Mit dabei ist auch ein Klassiker, das Riesenrad „Colossus“. Ein Highlight ist laut Veranstalter das neue Fahrgeschäft „Excalibur“: Die gigantische, fast 50 Meter hohe XXL-Schaukel feierte erst kurz vor dem Bend ihre Premiere auf der Münsteraner Frühjahrskirmes und hat in Aachen ihre zweite Station.

Während es bei den Fahrgeschäften viele Neuheiten gibt, geht es in Sachen Gastronomie traditionell zu. Der Hexenhof ist der größte Gastronomiebetrieb und sorgt mit mehreren Abendveranstaltungen dafür, dass die Bendfreunde ihren Besuch musikalisch ausklingen lassen können. Livemusik mit Nachwuchskünstlern und Öcher Originalen wie Hans Montag gibt es zum Beispiel am Eröffnungsabend, dem 8. April, oder beim „Öcher Ovvend“ am Samstag, dem 22. April, jeweils ab 20 Uhr. Weitere Gastronomiebetriebe sind Brunos Bierdorf und Loosens Gastronomie.

Im Rahmenprogramm des Osterbends fest etabliert sind die Aktionstage. Bekannt und bewährt sind die Familientage mittwochs am 12. und 19. April. Während des Familientags wird der reguläre Fahrpreis von Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschäften um 50 Prozent ermäßigt. An den Kindertagen, dienstags, am 11. und 18. April verzaubern kostümierte Walkingacts an den Nachmittagen die jüngeren Besucherinnen und Besucher des Öcher Bends.

Thomas Greven ist in seiner Position als Projektleiter für den Bendplatz der neue Bendmanager des Eurogress’ Aachen. Auf dem Bendplatz hat er den Platz eingemessen, damit in dieser Woche der Aufbau der Fahrgeschäfte beginnen kann. Nachdem der 29-Jährige zehn Jahre mit einer Eventagentur selbstständig war, ist er nun auf die Veranstalterseite gewechselt. Für seine neuen Aufgaben bringt er so eine reiche Erfahrung mit. Schon seit seiner Kindheit ist der gebürtige Stolberger der Aachener Kirmes eng verbunden. „Es ist der schönste Augenblick, wenn ich nach den vielen Monaten der Planung auf dem Papier und den Tagen des Aufbaus die strahlenden Augen der ersten Besucherinnen und Besucher sehe“, sagt Greven im Hinblick auf seine Bendpremiere.

Ein besonderes Dankeschön aller Schaustellerbetriebe für die treuen Bendfans gibt es dieses Mal am letzten Bendtag, am Montag, dem 24. April: Von 14 bis 19 Uhr wird ein Rabatt von 30 Prozent auf alles gewährt. Nach dieser günstigen „letzten Runde“ geht der Bendbetrieb mit dem großen Abschlussfeuerwerk weiter bis die letzte Theke schließt.

Der Öcher Osterbend ist vom 8. bis 24. April täglich von 14 bis 24 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen online unter: www.bend-aachen.de

(red)