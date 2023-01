Wie eine TV-Sendung : Öcher Narren senden „Jecko Mio!“ aus dem Hexenhof

Aachen Das Studio steht, die Kameras laufen (sich) schon warm: Aus der Gaststätte Hexenhof in Aachen senden Öcher Narren ab Montag erstmals die Karnevalssendung „Jecko Mio!“. Ist das nach zwei Jahren Corona-Pause sinnvoll?

„Es ist jetzt gerade nach den Corona-Jahren genau der richtige Zeitpunkt für eine verrückte Liveshow. Wir hatten ja schon vorher erfolgreich viel Erfahrung gesammelt mit der Übertragung der Prinzenproklamation im Livestream via Internet; das haben Zehntausende angeklickt“, sagt Lulley. „Das nutzen wir jetzt, um den Karneval weiter in Fahrt zu bringen“, erklärt er.

Buchstäblich: Co-Moderator Schaakxs interviewt die Gäste – allen voran natürlich den Aachener Prinzen Guido I. – schon auf der Fahrt mit dem Prinzen-Taxi zum Studio. Dann gibt es auch „Carpool-Karaoke“, also Singen im Auto. „Wir geben alles!“, sagt Schaakxs. Fiebus hat die erste Etage im Hexenhof am Hühnerdieb an der Krämerstraße in Aachen zur Verfügung gestellt. An etlichen Traversen hängen schon die TV-Scheinwerfer; drei Kameras filmen. Der technische Aufwand ist immens.