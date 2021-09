Zum sechsten Mal in der Kappertz-Hölle : Öcher Comedy Night mit viel Lokalkolorit

Freuen sich darauf, am 8. Oktober wieder die Comedy-Night im Saalbau Rothe Erde präsentieren zu können (v.l.): Pierre Kappertz, Peter Jumpertz, Hartmut Herrmanns, Guido Mainz und Peter Kappertz. Foto: Heike Lachmann

Aachen Mit einem spritzigen Programm lädt die Öcher Comedy Night am Freitag, 8. Oktober, zum sechsten Mal in die Kappertzhölle in Aachen-Rothe Erde ein.