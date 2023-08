Sommerbend 2023 : Öcher Bend startet mit sommerlichen Temperaturen

Aachen Das Wetter spielt mit, die Aachener haben Lust auf Kirmes: Der Sommerbend 2023 ist eröffnet und verspricht neben den üblichen Aktionstagen auch eine Autogrammstunde mit Alemannia Aachen.

Petrus meint es gut mit den Aachener Kirmesfreunden: Zum Start des Öcher Bend lachte am Freitag die Sonne vom Himmel und bescherte den Menschen, die zur offiziellen Eröffnung an die Kühlwetterstraße gekommen waren, einen lauen Sommerabend.

Wer nicht auf dem Tivoli die Alemannia anfeuerte, schien bei gebrannten Mandeln, Churros, Softeis und Co. die Woche auf der Öcher Kirmes ausklingen zu lassen. Der Bendplatz war gut besucht – was auch der Blick vom Riesenrad zeigte, das in diesen Tagen erstmalig auch auf dem Sommerbend seine Runden dreht.