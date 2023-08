Flucht vor Krieg : Odyssee von Schildkröterich George aus der Ukraine endet in Eilendorf

Schildkröterich George aus der Ukraine hat in Eilendorf ein neues Zuhause gefunden. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen George ist eine Russische Landschildkröte aus der Ukraine. Krieg und Flucht brachten das besonders geschützte Tier nach Eilendorf. Eine tierische Geschichte mit Happy End.

Von Rauke Xenia Bornefeld

Natalia Popova weiß nicht recht, ob sie lachen oder weinen soll. Nach langer Zeit besucht sie George, ihre Russische Landschildkröte, in ihrem neuen Zuhause in Ingrid Getz‘ Garten. 13 Jahre lebte George in einem Terrarium in Popovas Wohnung in Charkiw. „Als er zu uns kam, war er nur so groß wie meine Handfläche“, erzählt die Ukrainerin. Als der Krieg kam und die Bomben immer dichter fielen, entschieden sich Natalia und Volodymyr Popova zur Flucht. Mit Oma, zwei Hunden und George.

2500 Kilometer Autofahrt, minus zehn Grad Außentemperatur, George in Decken gehüllt in einem Korb – so verließ Familie Popova im März 2022 ihre Heimatstadt. Keine günstigen Bedingungen für eine Schildkröte, auch wenn Russische Landschildkröten in ihren natürlichen Steppen-Habitaten von Südost-Europa bis Südwest-China extreme Temperaturbedingungen zwischen minus 37 und plus 40 Grad Celsius oder mehr aushalten. Aber da können sie sich zum Schutz eingraben. „Ich hatte keine andere Idee, als ihn mitzunehmen“, sagt Natalia Popova fast entschuldigend. Diese ganzen Erlebnisse kommen jetzt wieder hoch, als sie das erste Mal an Georges 14 Quadratmeter großes Außengehege im Garten ihrer Freundin Ingrid, die sie nach der Flucht in Aachen kennenlernte, tritt.

In den Eilendorfer Garten ist George vor einem Jahr eingezogen, erst einmal in einen provisorischen Verschlag. „Die Wohnung von Natalia und ihren Mann Volodymyr in Aachen war für eine Schildkröte viel zu dunkel. Ihm ging es wirklich schlecht“, berichtet Ingrid Getz. Das artgerechte Gehege musste da erst noch von Getz und ihrem Partner gebaut werden. „Er musste einfach schnell raus. Sonne ist wichtig.“ Doch der Schildkröterich kränkelte weiter. „Deshalb habe ich Hilfe bei der Reptilien-Auffangstation der Städteregion Aachen in Stolberg gesucht. Die meisten Tierärzte haben mit Schildkröten nämlich keine Erfahrung“, erklärt Getz.

In der dreiwöchigen Obhut von Amine Fehr und ihren Mitarbeiterinnen kam George wieder zu Kräften. Allerdings wurde die Einreise von George nach Deutschland damit auch amtlich. „An Papiere habe ich nicht gedacht. Eine halbe Stunde lag zwischen unserer Entscheidung, Charkiw zu verlassen und unserem Aufbruch“, sagt Popova. „In der Ukraine wird Artenschutz auch nicht so großgeschrieben.“ In der EU sieht man das deutlich strenger. Alle Landschildkröten müssen gemeldet werden. George ist nach Bundesnaturschutzgesetz eine besonders geschützte Art. Wer nicht nachweisen kann, dass sein Tier rechtmäßig in der EU gezüchtet oder ebenso rechtmäßig in die EU eingeführt wurde, hat keine Besitzberechtigung.

Schildkröterich George hat bei Ingrid Getz in Eilendorf (links) ein neues Zuhause gefunden. Natalia Popova hat ihn aus der Ukraine mitgebracht und kann ihn nun regelmäßig besuchen. Foto: MHA/Harald Krömer

Getz und Popova konnten nichts nachweisen. Also reagierte das Umweltamt der Städteregion im April mit einer Einziehungsverfügung für die Vierzehenschildkröte. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. George wäre wieder in der Auffangstation gelandet und die hätte einen neuen Halter gesucht, den Popova nicht gekannt hätte. Aber alle Seiten – auch die Städteregion signalisierte ein deutliches Interesse daran – wollten es nicht so kommen lassen. „Es war mir eine Herzensangelegenheit, dass Natalia George nicht auch noch verliert“, sagt Getz mit einem freundlichen Blick auf ihre Freundin, die wenig Hoffnung hat, dass sie schon bald wieder in ihre Heimat zurückkehren kann.

Also investierte Getz viel Zeit und Geld, damit George nicht wieder umziehen musste und von Popova besucht werden kann. Das Umweltamt bot ihr einen Überlassungsvertrag an. In dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, heißt es: „Im Rahmen meines Ermessens habe ich entschieden, nach bestandskräftiger Einziehungsverfügung die Vierzehen-Landschildkröte bei Ihnen zu belassen. (…) Dies würde für Sie bedeuten, dass Sie das Tier weiterhin besitzen können, das Eigentum aber auf mich übergehen würde.“ Es bedeutet auch, dass Getz fortan verantwortlich für Georges Wohlergehen ist – ideell wie finanziell. Regelmäßig muss sie der Städteregion eine Fotodokumentation über Gewicht und Größe des 14-jährigen Tieres zukommen lassen. Und sie muss George artgerecht halten. Von den 70 Euro Gebühr für die Überlassung gar nicht zu reden.

Das großzügige Areal im Garten von Ingrid Getz ist das reinste Paradies für die kleine Landschildkröte. Foto: MHA/Harald Krömer

Mit ihrem Partner schleppte sie also tonnenweise Steine in den Garten – große für eine unüberwindbare Außenmauer, kleine für ein schnell trocknendes Inneres. „In der Erde sind 50 Zentimeter tief Schieferplatten eingelassen, damit er sich nicht rausbuddelt. Die Russen buddeln viel“, hat sie sich mittlerweile viel Wissen über Georges Art angeeignet. Die 14 Quadratmeter Gehege wurden mit vielen kleinen Steinen, Wildkräutern und Rückzugsorten mediterran gestaltet. Eine Art Mini-Gewächshaus samt Deckelheizung ist Georges Rückzugsort, wenn draußen der Öcher Fisselregen kein Ende nimmt. Nicht ohne Grund warnen Schildkrötenexperten davor, dass ein Tier zwar für 100 Euro zu kaufen ist, das nötige Zubehör für eine artgerechte Haltung aber schnell das Zehnfache kosten kann.

Doch das ist für Getz kein Thema. „Ich bin so froh, dass es dir gefällt“, sagt sie erleichtert, nachdem Popova ein bisschen schüchtern, aber strahlend an das Gehege getreten ist. „Meine Tiere sind mir wichtig. Ich liebe sie sehr. Die Papiere zur Überlassung zu unterzeichnen, war deshalb schwer. Jetzt bin ich froh, dass George in so einer Umgebung leben kann“, sagt die Ukrainerin und wischt sich ein Tränchen weg. Dass George keiner der beiden Frauen, sondern der Städteregion gehört, ist ein wichtiger Teil des Happy Ends. „So gehört er keinem von uns beiden und wir können doch beide in seiner Nähe sein“, findet Getz, was Popova mit kräftigem Kopfnicken bestätigt.

Weitere Informationen zum Thema unter: www.staedteregion-aachen.de und www.reptilienauffangstation-aachen.de