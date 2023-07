Rohrbruch und Fahrbahnsanierung : Oberforstbach trifft es doppelt: Weitere Vollsperrung bis Ende Sommerferien

Und eine weitere Vollsperrung in Oberforstbach nach einem Wasserrohrbruch, diesmal mitten im Ort auf der Aachener Straße Richtung Schleckheim. Was hinzukommt: Der Asphalt auf diesem Teil der Aachener Straße soll ab kommende Woche saniert werden. Foto: MHA/Bernd Büttgens

Update Aachen Die Aachener Straße in Oberforstbach ist auf einem weiteren Teilstück, jetzt Richtung Schleckheim, gesperrt worden. Der Grund ist ein Wasserrohrbruch. Und Montag startet zusätzlich eine Straßensanierung.

Anwohnerinnen und Anwohner in Oberforstbach brauchen gute Nerven, Auto-Pendler auf der ansonsten viel befahrenen Aachener Straße zwischen Walheim und Hitfeld und umgekehrt erst recht. Denn jetzt kommt alles zusammen.

Zur seit gut zwei Monaten bestehenden Vollsperrung zwischen Niederforstbacher Straße und Oberforstbacher Straße wegen der Sanierung des maroden Wassernetzes kommt seit Montagabend eine Vollsperrung auf der anderen Seite der Aachener Straße hinzu: Ein aktueller Rohrbruch unmittelbar hinter der Kreuzung in Oberforstbach macht dies nötig.

Eine Sackgassen-Beschilderung steht bereits an der Einmündung der Aachener Straße am Kreisverkehr in Schleckheim, Fahrtrichtung Aachen. Foto: MHA/Bernd Büttgens

Damit nicht genug, denn was bislang nicht bekannt war: Ab kommenden Montag, 10. Juli, soll die Asphaltdecke der Aachener Straße zwischen dem Ortskern Oberforstbach (ab Hausnummer 135) bis zum Kreisverkehr in Schleckheim komplett saniert werden; unter Vollsperrung für den motorisierten Verkehr. Voraussichtliches Bauende soll der 4. August, also zum Ende der Sommerferien sein. Anwohner sollen mit ihren Autos ihre Häuser – zumindest bedingt – erreichen können.

Info Auch die Buslinien sind von der neuen Baustelle betroffen Durch die aktuelle zusätzliche Sperrung der Aachener Straße zwischen Oberforstbacher Straße und Nerscheider Weg werden alle Fahrten der Linie 11 über die Monschauer Straße und die Pascalstraße / Schumag geführt. Die Fahrten der Linie 36 beginnen und enden an der Haltestelle Schumag. Die Umleitung der Linien 16 und 46 erfolgt in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Hitfeld und Nütheim bzw. Schumag (Linie 16 Pascalstraße) über die Niederforstbacher Straße, Münsterstraße und Schleckheimer Straße. Die Umleitung der Linie 55 erfolgt in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Kesselstraße / Lichtenbusch und Aachener Straße über die Monschauer Straße, die Pascalstraße und den Nerscheider Weg. Die Umleitung der Linie N1 erfolgt zwischen den Haltestellen Nütheim und Grüne Eiche über den Nerscheider Weg, die Pascalstraße und die Monschauer Straße. Die Umleitung der Linie N5 erfolgt zwischen den Haltestellen Erlenpütz und Aachener Straße über die Monschauer Straße, die Pascalstraße und den Nerscheider Weg. Die Haltestellen Laschet in der Oberforstbacher Straße, Tannenallee, Oberforstbach Schule, Oberforstbach, Kroitzheider Weg und Schleckheim Kapelle werden ersatzlos aufgehoben. Anstelle der aufgehobenen Haltestellen Laschet in der Oberforstbacher Straße werden die gleichnamigen Haltestellen in der Monschauer Straße angefahren. Anstelle der aufgehobenen Haltestellen Schleckheim Kapelle werden die Haltestellen Schumag in der Straße Nerscheider Weg angefahren. Die in der Umleitungsstrecke liegenden Haltestellen werden zusätzlich angefahren.

Geplant sei die Sanierung schon länger. Ursprünglich habe man versucht, die Sperrungen der Aachener Straße dies- und jenseits der Oberforstbacher Straße aufeinander abzustimmen, das sei aber durch einen Verzug beim Beginn der ersten Baumaßnahme nun nicht mehr reibungslos möglich. Elisa Bresser, Sprecherin des Stadtbetriebs, sprach davon, dass die Anwohnerinnen und Anwohner am Mittwoch darüber informiert werden sollen.

Die bereits seit über zwei Monaten bestehende Baustelle soll nach Angaben von Regionetz-Sprecherin Vanessa Grein am 21. Juli beendet sein. Knapp zwei Wochen wird es demnach auf beiden Seiten der Aachener Straße eine Vollsperrung geben, die Oberforstbacher Straße als Querung von Lichtenbusch in Richtung Kornelimünster bleibt offen.

Ein Wasserrohrbruch, rund 100 Meter von der Kreuzung in Oberforstbach entfernt, hatte am Montagabend für Aufregung gesorgt. Die Regionetz als Energieversorger war mit einem Notfall-Team ebenso vor Ort wie eine Bauunternehmung, die bis in den späten Abend ein tiefes Loch mitten auf der Fahrbahn ausgehoben hat. Nach Angaben der Feuerwehr, die ebenfalls im Einsatz war, wurde aus zwei Kellern angrenzender Häuser Wasser gepumpt.

In fünf Häusern, so teilte es die Pressestelle der Regionetz mit, sei zeitweise die Wasserzufuhr abgesperrt worden. Ein Standrohr mit Frischwasser wurde an der Tankstelle Grawinkel an der Ecke Oberforstbacher Straße/Aachener Straße aufgestellt.

Die Duplizität der Ereignisse brachte am Dienstag im Stadtbetrieb und bei der Regionetz durchaus Diskussionen in Gang. Nach Angaben ihrer Sprecherin haben die Regionetz-Verantwortlichen zumindest die Überlegung angestoßen, ob aufgrund der Erfahrungen auf dem gegenüberliegenden Stück Aachener Straße eine Sanierung der Wasserleitungen auf dem nun zur Asphaltsanierung anstehenden Stück ebenfalls sinnvoll wäre. Quasi in einem Aufwasch. Vorboten der ersten Maßnahme zwischen Oberforstbach Richtung Hitfeld waren im Frühjahr schließlich mehrere Wasserrohrbrüche hintereinander. Folge war dort die Komplettsanierung.

Stadtbetrieb-Sprecherin Bresser konnte nur berichten, dass es bei dem abgestimmten Plan bleibe: Asphaltsanierung zwischen Oberforstbach und Schleckheimer Kreisverkehr bis voraussichtlich 4. August und Reparatur des Rohrbruchs im üblichen Stil – Dauer: bis nächste Woche Mittwoch.

Der Versuch einzelner Autofahrer, die neue Rohrbruch-Baustelle auf der Aachener Straße trotz Vollsperrung zu passieren, scheiterte in jedem Fall. Anders als auf der anderen Seite der Aachener Straße, wo die Vollsperrung, auch zum Ärger der Bauarbeiter, von immer mehr Autofahrern ignoriert wird.

Info Information für Anwohner in Oberforstbach und Schleckheim Die Stadt Aachen weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die Aachener Straße für die Asphaltsanierung ab Montag, 10. Juli, komplett gesperrt werden muss. In dieser Zeit seien die Hof- und Garagenzufahrten für Anwohner bedingt erreichbar. Die Gehwege bleiben weiterhin frei, Fahrradfahrerinnen und -fahrer werden von der Stadt gebeten, ihr Fahrrad über den Gehweg zu schieben. Die Anwohner werden laut Stadt von der ausführenden Baufirma über die Arbeiten informiert. „Von dieser erfahren die Anwohner*innen auch kurzfristig den genauen Zeitraum, in dem kein Kfz-Verkehr im beschriebenen Baubereich zugelassen werden kann, weil die Fahrbahndecke angespritzt wird.“ Es werde dringend empfohlen, die angespritzte Fahrbahnfläche nicht zu betreten.

