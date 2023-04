Die Woche in Aachen : Ob Baustellen oder Personalmangel: Mehr Tempo, bitte!

Notfallplan für die Kitas : Aachen ist gespannt auf die Meinung der Ministerin Vor drei Monaten hat die Politik das „Aachener Modell“ gegen den Fachkräftemangel in den Kitas beschlossen. Per Zoom-Konferenz will NRW-Familienministerin Josefine Paul am 17. April sagen, was sie davon hält.