Förderprogramm „Gute Schule 2020“ : Nur zwei Großprojekte sind noch in der Mache

Es geht voran an der Grundschule Kaiserstraße in Eilendorf. Im Sommer 2024 soll das Montessori-Zentrum fertig sein. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ hat die Stadt Aachen viel Geld vom Land bekommen. Wofür sind die Mittel ausgegeben worden?

21 Millionen Euro: Damit lässt sich eine schöne Bescherung anrichten. 21 Millionen Euro stehen der Stadt Aachen aus dem NRW-Förderprojekt „Gute Schule 2020“ zu. Mit dem Geld hat die Kommune in fünf Jahren an den 58 städtischen Schulen fast 100 Bauvorhaben umgesetzt. Und bis auf zwei sehr große Maßnahmen sind alle fertiggestellt. Zeit also für eine (vorläufige) Bilanz.

„21 Millionen, das ist richtig viel Geld“, sagt Heinrich Brötz, Leiter des städtischen Fachbereichs Kinder, Jugend und Schule. „Davon sollten möglichst viele Schulen etwas haben.“ Deshalb habe man das Geld in Absprache mit der Politik in ganz unterschiedliche Projekte gesteckt, vom Innenanstrich über die WC-Sanierung bis hin zum kompletten Neubau einer Schule.

Allein rund 2,7 Millionen Euro Fördergeld hat Aachen in die Digitalisierung seiner Schulen gesteckt. 24 Schulen erhielten eine neue IT-Infrastruktur. Vor allem das WLAN-Netz wurde ausgebaut. 35 Schulen konnten über das Förderprojekt zumindest teilweise mit der nötigen Präsentationstechnik versorgt werden.

Für 1,6 Millionen Euro wurden an acht Schulen die Toiletten saniert, an 18 Schulen wurden die Innenräume auf Vordermann gebracht. Das kostete rund 2,25 Millionen Euro. Ebenfalls an acht Schulen wurden naturwissenschaftliche Räume modernisiert. Dafür wurden 1,3 Millionen Euro eingesetzt.

Der größte Batzen der Fördergelder fließt in drei große Bauprojekte. 1,2 Millionen Euro wurden für in den Ausbau der Offenen Ganztagsschule (OGS) an der Grundschule Hanbruch ausgegeben. Voraussichtlich 4,7 Millionen Euro fließen in den Umbau der Grundschule Kaiserstraße in Eilendorf in ein Montessori-Zentrum, 5,5 Millionen in das neue Schulgebäude der Grundschule Bildchen im Preuswald.

Lediglich die beiden Baumaßahmen in Eilendorf und im Preuswald sind noch nicht abgeschlossen. Wie Klaus Schavan, technischer Leiter des städtischen Gebäudemanagements, erläutert, soll das neue Grundschulgebäude an der Reimser Straße im nächsten Sommer übergeben werden. Für das Montessori-Zentrum rechnet man aktuell mit einer Fertigstellung im Sommer 2024, rund ein Jahr später als ursprünglich geplant.

Auf die Fördermittel wird sich das glücklicherweise nicht negativ auswirken. Erst Ende 2024 muss Aachen die letzten Gelder ausgegeben haben. Auf Druck der Kommunen hatte das Land die Fristen für das Förderprogramm zweimal verlängert. Auch deshalb sind alle Beteiligten voll des Lobes für „Gute Schule 2020“. „Sieben Jahre, das ist ein gesunder Förderzeitraum“, sagt Heinrich Brötz. Bei anderen Förderprogrammen seien die Fristen häufig sehr eng angesetzt, kritisiert er. „Das ist oft nicht umzusetzen.“

Dominik Kohnen von der städtischen Schulabteilung ist Gesamtkoordinator für das Programm „Gute Schule 2020“. „Der Erfolg lag in der Flexibilität des Programms“, bilanziert er. Die Förderrichtlinien hätten der Stadt viele Freiheiten beim Einsatz der Gelder gelassen. „90 Prozent der Maßnahmen sind jetzt umgesetzt“, stellt Kohnen zufrieden fest.

Klaus Schavan lobt auch die sehr gute Zusammenarbeit mit den beauftragten Architekten, Ingenieuren und Handwerksbetrieben. „Das Programm ist ein Beispiel, wie es gut laufen kann“, sagt er. „Das gelingt so punktgenau nicht immer.“

Zugutegekommen sei der Stadt, dass die vielen kleineren Maßnahmen vor den aktuellen Krisen gestartet werden konnten. „Bei den beiden großen Maßnahmen müssen wir nun nachsteuern“, so Schavan. Für den Neubau der Grundschule Bildchen wurden ursprünglich Kosten von 6,9 Millionen Euro veranschlagt, für den Bau des Montessori-Zentrums 14,6 Millionen Euro. Längst ist aber klar: Die massive Teuerung in der Baubranche treibt die Preise enorm in die Höhe.