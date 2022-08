Engpass auf der A4 : Nur eine Fahrspur zwischen Aachen-Zentrum und Kreuz Aachen

Aachen Es wird gebaut und repariert auf den Autobahnen rund um das Autobahnkreuz Aachen. Das führt nun zu Behinderungen auf der A4.

Die Autobahn GmbH Rheinland führt in diesem Zeitraum Asphaltarbeiten durch und rechnet in den Morgenstunden und gegen Feierabend mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Um weitreichende Umfahrung wird gebeten.

Die Autobahn GmbH des Bundes hat am 1. Januar 2021 die Verantwortung für Planung, Bau und Betrieb aller Autobahnen in Deutschland übernommen. Mit künftig über 13.000 Mitarbeiter*innen in zehn regionalen Niederlassungen, 41 Außenstellen und 189 Autobahnmeistereien unterhält sie 13.000 Kilometer Autobahn. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Berlin ist eine der größten Infrastrukturbetreiberinnen in Deutschland.