Könnte am 11. Mai Schauplatz einer heißen Debatte werden: das Eurogress in Aachen, wo der Rat derzeit in der Regel tagt. Dann dürfte die Politik viele Fragen zum jüngsten Beschluss über die Pension von Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen stellen. Foto: MHA/Harald Krömer