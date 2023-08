Kita-Betreuung : NRW-Familienministerin hält Aachener hin

Was macht NRW-Familienministerin Josefine Paul gegen den Fachkräftemangel in Kitas? Foto: Malte Krudewig/dpa/Malte Krudewig

Exklusiv Aachen/Düsseldorf Josefine Paul (Grüne) begrüßt die Vorschläge aus Aachen, will diese aber jetzt nicht umsetzen. Das sind die Bedenken der Ministerin.

NRW-Familienministerin Josefine Paul (Grün) hat sich trotz des Personalmangels in den Kitas in NRW gegen ein Absenken der Anforderungen ausgesprochen. Auch die Rahmenbedingungen für einen möglichen Einsatz von angelernten Kräften sind noch längst nicht klar, eine schnelle Notlösung wird es wohl nicht geben. Das hat Paul im Interview mit unserer Zeitung bekräftigt. Dabei setzen viele Kita-Träger genau darauf ihre Hoffnung.

Aus zahlreichen Kommunen in NRW liegen längst Vorschläge auf dem Tisch, wie dem Fachkräftemangel in den Kindertagesstätten begegnet werden könnte. Aus Aachen etwa kommt die Idee, zur Entlastung der Erzieherinnen und Erzieher auch angelernte Kräfte zu beschäftigen und qualifizieren. Die Familienministerin will sich allerdings derzeit nicht festlegen, in welchem Umfang und wann dieses „Aachener Modell“ umgesetzt werden könnte.