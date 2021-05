Laschet auf Platz eins : NRW-CDU stellt Liste für Bundestagswahl auf

Auf Listenplatz Nummer eins: Landesvater Armin Laschet. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Der Vorstand der nordrhein-westfälischen CDU will am Dienstag in Düsseldorf die Kandidatenliste für die Bundestagswahl im September aufstellen. Das Aachener Direktmandat hält Rudolf Henke.

Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet (60) soll auf Platz eins gesetzt und damit Spitzenkandidat der NRW-CDU werden. Über die Vorschläge auf der Landesliste stimmt am 5. Juni die Landesvertreterversammlung der NRW-CDU bei einer Präsenzveranstaltung in Düsseldorf ab. Auch der Landesvorstand tagt angesichts sinkender Infektionszahlen am Dienstag in Präsenz in einem Hotel in Düsseldorf.

Ein Direktmandat strebt der CDU-Bundesvorsitzende Laschet offenbar nicht an. Es werde nicht erwartet, dass Laschet in seinem Heimatkreisverband Aachen I antrete, hatte CDU-Generalsekretär Josef Hovenjürgen gesagt. Bislang hält der CDU-Gesundheitspolitiker Rudolf Henke dort das Direktmandat. Die Aufstellungsversammlung der Aachener CDU ist am Mittwoch geplant.

(dpa)