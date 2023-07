Serie „Sommertypen“ : Notfallsanitäterin muss kühlen Kopf bei hitzigen Einsätzen bewahren

Im Einsatz für Menschen in Not: Anna Megow Foto: MHA/Vitus Studemund

Aachen Anna Megow ist Notfallsanitäterin. Die 23-Jährige berichtet über hitzige Einsätze und ein bemerkenswertes Rolllenverständnis.

„Wir fahren ab”, entscheidet Anna Megow. Der Einsatz, zu dem die 23-Jährige früh am Morgen gerufen wurde, ist kein Fall für den Rettungsdienst. Heute hat sie ihre letzte Schicht, bevor ihr am anderen Tag die Urkunde zur Notfallsanitäterin überreicht wird, der höchsten Qualifikationsstufe vor dem Notarzt. Sie und ihr Kollege steigen in den Wagen, es geht zurück zur Johanniter-Rettungswache.