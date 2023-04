Schulterschluss in der Region : Notfallplan für plötzliche A544-Sperrung steht fast

Aachen Auf einer Pressekonferenz geben die politischen Spitzen der Region unumwunden zu, was auf die Menschen in der Region mit der Sperrung der A544 zukommt. Aber klar wird auch, dass selbst für eine plötzliche Sperrung – fast – alles vorbereitet ist. Der bange Blick auf den 17. April.

Ab der nächsten Woche wird die drohende Sperrung der A544, die eigentlich erst ab Januar geplant ist, am Straßenrand sichtbar werden. Die Autobahnmeisterei werde dann bereits große Mengen an Absperrmaterial bereitstellen, hieß es auf einer gemeinsamen Pressekonferenz von Stadt und Städteregion Aachen mit Würselen am Mittwochnachmittag. Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen, Städteregionsrat Tim Grüttemeier und Würselens Bürgermeister Roger Nießen informierten darin zusammen mit Fachleuten der Verwaltung über den Stand der Vorbereitungen.

„Wir haben keine fertigen Lösungen“, sagte Keupen, „aber wir wollen vorstellen, woran wir arbeiten.“ Die Nachricht: Die drohende Sperrung der A544 sei „eine große Herausforderung für die gesamte Region“, es werde zu einer „massiven Belastung“ für Pendler und Anwohner an den Umleitungsstrecken kommen, aber die beteiligten Städte arbeiteten gemeinsam mit Hochdruck an Lösungen. „Auch wenn es teils so wirkt, als würde hier nichts passieren“, sagte Keupen, „unsere Verkehrsverwaltung arbeitet im Moment an nichts anderem.“

Die Zeit drängt, weil nach den Osterferien ab dem 17. April die nächste Prüfung der maroden Haarbachtalbrücke ansteht. Die Anordnung einer sofortigen Sperrung droht mit jeder Prüfung. Heißt: Auch wenn die Sperrung eigentlich erst für Januar geplant ist, kann sie sehr viel früher erfolgen. „Und diesen Notfall haben wir als erstes im Fokus“, sagte Isabel Strehle, Aachens Fachbereichsleiterin für Mobilität. Tausende Baken und Tausende Schilder, die auf die Vollsperrung hinweisen und Umleitungen anzeigen sollen, seien bereits bestellt. Mit den niederländischen und belgischen Verkehrsbehörden habe man geklärt, dass sie den überregionalen Frachtverkehr ab dem Tag der Sperrung weiträumig um Aachen herum leiten.

20 Ampelschaltungen auf den Umleitungsstrecken allein in der Stadt Aachen müssen optimiert werden. Sieben Schaltungen entlang der Krefelder und der Trierer Straße seien fertig, hieß es. Vieles aber ist noch in Arbeit. „Wir hätten uns mehr Vorlauf gewünscht“, sagte Keupen. Die im November erfolgte Ankündigung der notwendigen Sperrung „hat uns eiskalt erwischt“. Nach einem holprigen Start arbeite man aber nun sehr eng mit der Autobahn GmbH zusammen.

„Club 544“ Brief ans Bundesverkehrsministerium liegt vor Der Brief, mit dem im Bundesverkehrsministerium nun auch politisch Druck für eine Prüfung einer kleineren Ersatzbrückenlösung während der A544-Sperrung gemacht werden soll, hat am Mittwoch die städteregionale Bürgermeisterkonferenz erreicht. Der Brief des „Club 544“, wie sich das Bündnis aus einzelnen Aachener Unternehmen, RWTH-Experten, einem Verwaltungsjuristen und den Wirtschaftsverbänden IHK, Handwerkskammer und Vereinigte Unternehmerverbände Aachen nennt, ist mit einem Satz Karls des Großen überschrieben: „Richtiges Handeln ist besser als Wissen. Aber um das Richtige zu tun, müssen wir wissen, was richtig ist.“ Das Bündnis hofft, dass der Brief noch vor Ostern von allen Bürgermeistern und (Ober-)Bürgermeisterinnen der Städteregion unterschrieben wird und auf den Weg nach Berlin geschickt werden kann. Die Chancen dafür stehen gut. „Das ist aus unserer Sicht die beste Lösung“, sagte Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen.

Die bundeseigene Gesellschaft hat ein Ingenieurbüro beauftragt zu modellieren, wie der Verkehr trotz der Sperrung in Aachen und Würselen fließen könnte. Diese Simulation soll im Mai vorliegen. Erst dann steht das detaillierte Verkehrslenkungskonzept. „Für die geplante Vollsperrung ab Januar liegen wir bei den Vorbereitungen voll im Zeitplan“, sagte Strehle. Sollte der Notfallplan gezogen werden müssen, werde der mit jedem Monat, den die Sperrung später komme, nachgeschärft. Die Abfahrt Laurensberg etwa soll erst nach der Fertigstellung der Brücke in der Turmstraße, was für November geplant ist, für den A544-Umleitungsverkehr genutzt werden.

Auf dem Weg in die Aachener Innenstadt müssten die Verkehrsteilnehmer mit „massiven Reisezeitverlusten“ rechnen, sagte Aachens Baustellenkoordinator Marc Hamblock. Wie viel länger der Weg über welche Zufahrt dauert, soll auf der A4 und der A44 auf digitalen Infotafeln schon vor dem Aachener Autobahnkreuz angezeigt werden. So soll früh erkennbar sein, ob der Weg über die Abfahrt Würselen/Verlautenheide und Haaren vielleicht länger dauert als über die A4-Abfahrt Aachen-Zentrum und die Krefelder Straße oder sogar die A44-Abfahrt Aachen-Brand und die Trierer Straße die beste Lösung ist. „Die Belastung der Haarener und Brander Bürger wird extrem werden“, räumte Hamblock unumwunden ein.

Dieser Hubwagen kommt am 17. April wieder zum Einsatz, wenn die Haarbachtalbrücke wie inzwischen alle drei Monate geprüft wird. Foto: Andreas Cichowski

Vier bis sieben Tage würden im Fall der Sperranordnung benötigt, um alle Umleitungen einzurichten. Danach müsse sich alles ruckeln. Die Menschen hätten Angst, sagte Würselens Bürgermeister Nießen, vor allem in den massiv betroffenen Ortslagen. „Wo es zu Problemen kommt, müssen wir reagieren und nachjustieren“, sagte Nießen. „Wir müssen die Einschränkungen so weit wie möglich minimieren.“

Die Pressekonferenz zeigt: Es wird alles in Erwägung gezogen, jede Erleichterung geprüft, jede Expertise von IHK Aachen, Kreishandwerkerschaft oder RWTH Aachen und jede Idee dankbar aufgenommen. So habe das Baumaschinen-Unternehmen Deubner mit Sitz in Rothe Erde vorgeschlagen, als Anlieger Wirtschaftswege zur Entlastung der Umleitungsstrecken nutzen zu können. „Wir prüfen das“, sagte Keupen, „und es sieht gut aus.“

Auch die Genehmigung eines schnelleren Abrisses der Brücke in größeren Stücken werde geprüft, um damit die Gesamtbauzeit zu verkürzen. „Auch dabei bin ich guter Dinge, dass wir das möglich machen können.“ Die Wirtschaftsförderung der Stadt prüfe Kompensation für betroffene Kommunen, „obwohl wir glauben, dass wir sie nicht brauchen.“ Und die Aseag bereite neue Schnellbuslinien rund um die am meisten belasteten Strecken vor.