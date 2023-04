Karlspreis 2023 : „Normal“ ist bei diesem Karlspreis nur das Rahmenprogramm

Festvorbereitungen unter erschwerten Bedingungen: Sibylle Keupen, Jürgen Linden und Bernd Vincken bei der Vorstellung des Karlspreis-Rahmenprogramms. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die unklare Kriegslage und strenge Sicherheitsvorkehrungen erschweren die Vorbereitungen zur Preisverleihung an Wolodymyr Selenskyj. Nur das Begleitprogramm beginnt planmäßig.

Von Normalität ist der Karlspreis 2023 weiter entfernt als jeder andere zuvor. Wenige Wochen vor dem Festakt für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk kann aus Sicherheitsgründen und wegen der ungewissen Kriegslage weiterhin niemand sagen, wer den Preis am 14. Mai im Aachener Rathaus überhaupt entgegennehmen wird. Dieser Karlspreis wird in einer besonderen Weltlage verliehen, unterstrich Jürgen Linden, Vorsitzender des Karlpreisdirektoriums, am Dienstag zur Vorstellung des Karlspreis-Rahmenprogramms.

Das Rahmenprogramm ist immerhin eine Konstante, auf die sich Aachener und Aachenerinnen verlassen können. Seit 1991 gibt es dieses breitgefächerte Begleitangebot, mit dem einem größerem Publikum die jeweiligen Preisträger und deren Herkunftsländer vorgestellt werden sollen. Das sei diesmal besonders wichtig, erklärte Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen. Denn je länger der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauere, um so mehr drohe er eben auch in den Hintergrund zu geraten.

Dass dies nicht geschehen dürfe, machten sowohl Linden als auch Keupen deutlich. „Der Karlspreis nimmt Partei für die Ukraine“, so Linden, „das wollen wir weltweit dokumentieren und uns selbst mit Herz und Seele dahinterstellen.“ So soll die Veranstaltungsreihe in erster Linie deutlich machen, dass in der Ukraine derzeit auch unsere europäischen Werte und Vorstellungen von Demokratie und Freiheit verteidigt werden.

Rund 40 Veranstaltungen stehen auf dem Programm, das am Dienstag begonnen hat und mit der Preisverleihung am 14. Mai enden wird. Zusammengestellt haben es im Wesentlichen Bernd Vincken seitens der Karlspreisstiftung und Olaf Müller, Leiter des städtischen Kulturbetriebs. Gedruckt liegt das Heftchen an zahlreichen Orten aus, im Internet ist das Programm auch unter www.karlspreis.de zu finden.

Zu hören gibt es viele hochpolitische Vorträge, wobei in den allermeisten Fällen der Eintritt frei, aber oftmals auch eine Anmeldung erforderlich ist. So etwa für den Vortrag „Schaffen wir Frieden?“ von Alexander Merkl, Professor für Theologische Ethik, am Donnerstag, 20. April, ab 19.30 Uhr in der Bischöflichen Akademie, Leonhardstraße 18-20.

Am Montag, 24. April, stellt der FAZ-Redakteur Reinhard Veser, Spezialist für osteuropäische Themen, Preisträger Selenskyj näher vor, der für ihn zum „Symbol eines großen Freiheitskampfes“ geworden ist. Zu hören ab 19 Uhr in der Sparkasse Aachen am Friedrich-Wilhelm-Platz.

Zwei Tage später, am Mittwoch, 26. April, behandelt Lisi Maier ein Thema, das auch Oberbürgermeisterin Keupen besonders angesprochen hat: Über „Frauen im Krieg und ihre Rollen“ spricht Maier ab 19.30 Uhr in der Bischöflichen Akademie.

Wie Vincken ausführte, sollen vor allem die in Aachen lebenden Ukrainer darauf gedrängt haben, nicht nur über den Krieg zu berichten, sondern den Menschen hier auch die Kultur der Ukrainer näherzubringen. So wird es in den kommenden vier Wochen auch mehrere Lesungen, Ausstellungen, Filme, Tanzdarbietungen, Konzerte und sogar Einblicke in die ukrainische Küche geben. Einer der Höhepunkte soll der ukrainisch-deutsche Freundschaftsabend am Freitag, 5. Mai, im Alten Kurhaus sein, der maßgeblich vom Verein Ukrainer in Aachen mitgestaltet wird. Beginn ist um 17.30 Uhr, auch dort ist der Eintritt frei.

Enden soll die Veranstaltungsreihe im Idealfall mit der großen und nun schon traditionellen Open-Air-Veranstaltung „Karlspreis Live“ auf dem Katschhof. Doch zumindest am Sonntag steht noch ein großes Fragezeichen dahinter. Zwar haben Rainer Beck und Elke Wienen vom Kulturbetrieb die Programmpunkte zusammengestellt, ob sie jedoch planmäßig über die Bühne gehen können, hängt nun vor allem von der Einschätzung der Sicherheitsbehörden ab.

Nahezu täglich führe man Gespräche, sagt Linden, der aber zugleich deutlich macht, in dieser Frage nicht Herr des Geschehens zu sein. Wer immer aus der Ukraine nach Aachen kommen wird, um den Karlspreis auch „physisch“ entgegenzunehmen, werde man erst drei bis vier Tage vorher erfahren, erklärte Linden. Sollte tatsächlich Selenskyj selbst anreisen, ist es nicht schwer sich auszumalen, dass dann große Teile der Stadt abgeriegelt werden. Katschhof und Markt dürften für das Fußvolk in diesem Fall tabu sein.

Aber auch in jedem anderen Fall gehe man in Sachen Sicherheit von einem „Top Level“ aus, so Linden. Dazu tragen allein die Top-Redner bei, die inzwischen feststehen: Neben der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz hat nun auch der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki seine Zusage gegeben.